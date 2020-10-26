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haber: ne kadar? Ziraat, Garanti, Halkbank ihtiyaç - taşıt - faiz oranları tablosu!

Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar ihtiyaç - taşıt - faiz oranları hakkında bilgilerini yakından takip ediyor. Bankalar müşterileri için farklı fırsat ve kampanyalar sunuyor. Vatandaşlar internet üzerinden ' ne kadar?' sorusunun yanıtını ararken yeni indirimler yaşanıp yaşanmayacağını da merakla takip ediyor. Uzmanlar önümüzdeki dönemde kredi faiz oranlarında yeni indirimler yaşanabileciğini belirtiyor. İşte Ziraat, Halkbank, Akbank, Garanti İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 26.10.2020 10:39 Son Güncelleme: 26.10.2020 10:46 ABONE OL
Son dakika haber: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Garanti, Halkbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları tablosu!

Kredi faiz oranlarıyla ilgili bilgileri gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere corona virüs salgını sonrası vatandaşa ve iş dünyasına destek amacıyla birçok kredi kampanyası başlatılmıştı. Otomobil ve konut sektörü gaza basmış, satışlarda patlama yaşanmıştı. Önümüzdeki dönemde de benzer bir kredi faiz indirimi kampanyasının olup olmayacağı merak ediliyor. Uzmanlar yeni bir indirim dalgasının başlayabileceğini söylüyor. Peki ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Akbank, Garanti, İş Bankası ve diğer bankaların ihtiyaç - taşıt - faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.38
: 1.42
Konut kredisi: 1.35

Son dakika haber: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Garanti, Halkbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları tablosu!

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

: 1.41
: 1.40
: 0.99

Son dakika haber: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Garanti, Halkbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları tablosu!

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

: 1.65
Taksitli : 1.99
SarıPanjur : 1.29

Son dakika haber: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Garanti, Halkbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları tablosu!

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

: 1.30
: 1.30
Ev kredisi: 1.25

Son dakika haber: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Garanti, Halkbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları tablosu!

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.80
: 1.76
: 1.40
: 1.30

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Son dakika haber: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Garanti, Halkbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları tablosu!

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

: 1.29
: 1.33
: 1.47

Son dakika haber: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Garanti, Halkbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları tablosu!

TEB FAİZ ORANLARI:

: 1.24
: 1.30
: 1.34

Son dakika haber: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Garanti, Halkbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları tablosu!

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

: 1.19
Standart : 1.58
: 1.61

Son dakika haber: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Garanti, Halkbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları tablosu!

DENİZBANK FAİZ ORANLARI:

: 1.9
Tüketici kredisi: 1.9
: 1.54

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Son dakika haber: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Garanti, Halkbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları tablosu!
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