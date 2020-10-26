Son dakika haber: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Garanti, Halkbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları tablosu!

Kredi faiz oranlarıyla ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere corona virüs salgını sonrası vatandaşa ve iş dünyasına destek amacıyla birçok kredi kampanyası başlatılmıştı. Otomobil ve konut sektörü gaza basmış, satışlarda patlama yaşanmıştı. Önümüzdeki dönemde de benzer bir kredi faiz indirimi kampanyasının olup olmayacağı merak ediliyor. Uzmanlar yeni bir indirim dalgasının başlayabileceğini söylüyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Akbank, Garanti, İş Bankası ve diğer bankaların ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.38

Taşıt kredisi: 1.42

Konut kredisi: 1.35