Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? SON DAKİKA: Ekim ayı Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ne zaman yatacak - sona erecek?

11 Mart 2020 tarihinden bu yana ülkemizde etkisini sürdüren corona virüs pandemisi sebebiyle vatandaşlarımızın, zaten zor olan bu süreçte ekonomik olarak sıkıntı yaşamaması adına Sosyal Koruma Kalkanı kapsamıyla başlatılan kısa çalışma ödeneği ile ilgili olarak son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemesi yapılan ödeneğin son durumuna ilişkin bilgiler merak edilerek Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? şeklinde soruyla araştırılıyor. Vatandaşlarımız tarafından merak edilen detaylara ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan karar tüm merak edilenlere cevap oldu. Bu bağlık altında Ekim ayı Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, (KÇÖ) ne zaman bitecek? Sorularına ilişkin son dakika bilgilerini bulabilirsiniz.
Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Ekim ayı kısa çalışma ödeneği gelişmelerine ilişkin son dakika haberleri ve kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? sorusunun detayları şöyle;
Koronavirüs (covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 2 ay uzatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, sosyal koruma kalkanı kapsamında 26 mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasından faydalananlar için 2 ay daha uzatıldı. Karara göre, işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Aralık'a kadar yararlanmaya devam edecek.
Kısa çalışma ödeneğinin yatırılacağı tarihe ilişkin bilgi henüz bulunmuyor. Hesaplara yatırılacağı tarih netleştiğinde haberimizden öğrenebileceksiniz...
"Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz" diyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı" ifadelerini kullandı.