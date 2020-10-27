SON DAKİKA HABERİ: KYK yapılandırması ile borçlar nasıl ödenecek? Vergi affı geldi mi? ‘Borç yapılandırma paketi’ ile ilgili en çok merak edilen sorular yanıt buldu!

HANGİ BORÇLAR KAPSAMDA

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Emlak vergisi, gümrük vergisi, tüm idari para cezaları, su, atık su, yol katılım payları ve KYK borçları. SGK prim borçları, idari para cezaları, birlik aidat borçları, vakıf taşınmazları borçları, nüfus para cezaları, Karayolları Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları, karayolların usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu. Taşınmaz kültür hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, 6183 sayılı kanuna göre takip edilen diğer alacaklar. TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, İhracatçılar Birliği aidat ödemeleri, KOSGEB kapsamındaki aidatlar ve alacaklar, Organize Sanayi Bölgelerinin kredi borçları, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesi yüzde 50'den fazlası bunlara ait şirketlerin irtifak hakkı, kiralama hakkından alacaklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve vakıf mallarını kiralanması ve kirala alacakları, kalkınma ajanslarının il özel idare, belediye, sanayi odalarından alacakları, TSE hizmet bedeli alacakları.