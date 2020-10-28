Flaş doğal gaz açıklaması geldi! Faturalara indirim olarak yansıyacak...

BİN 500 KİŞİYE İSTİHDAM: Projede şu an itibarıyla yaklaşık 1.200 ila 1.500 arasında kişi çalışıyor. Bunun büyük bir kısmı da yerli. Üstünde bulunduğumuz toprağın 600 metre kadar altında tuz domları, kayaları var. Teknik olarak o tuz kayalarını eritiyoruz. Mağaracık ve mağaralar oluşturuyoruz. Yaklaşık 1.500 metre kadar yerin altına iniyoruz. Her bir mağara, 100 milyon metreküplük doğal gazı depolayabilecek kapasiteye sahip. İçerisine tam 60 tane Galata Kulesi alabiliyor. Burada mevcut 12 mağara var. İlave 40'la adetle 52 mağaraya ulaşacağız.