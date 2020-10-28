Son dakika haberi: 2021 burs ve kredi başvuruları başladı! KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan burs ve kredi başvurularına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Bakan Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurularınızı 3 Kasım'a kadar yapabilirsiniz." dedi. Bakan Kasaoplu'nun açıklaması sonras milyonlarca öğrenci 'KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?' sorusunun yanıtını internet üzerinden araştırmaya başladı. İşte detaylar...

Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs-kredi başvuruları başladı.