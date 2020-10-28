Türkiye'den Doğu Akdeniz'de flaş adım! Dev proje hayata geçecek...

2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, son dönemde tartışmaların odak noktasında olan Doğu Akdeniz için önemli bir proje yer aldı. Bölgesel ve kıtasal anlamda aktarma merkezi ve Kuşak ve Yol Girişimi güzergahında etkin olmayı sağlamak için büyük liman yatırımlarını hayata geçirmeyi planlayan Türkiye, bu kapsamda Doğu Akdeniz bölgesinde de bir liman inşa edecek.