Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye'den Doğu Akdeniz'de flaş adım! Dev proje hayata geçecek...

'den 'de flaş adım! Dev proje hayata geçecek...

, bölgesel ve kıtasal anlamda aktarma merkezi ve Kuşak ve Yol Girişimi güzergahında etkin olmayı sağlamak için büyük yatırımlarını hayata geçirecek. bölgesinde, Orta Doğu ve Orta Asya coğrafyasına çıkış kapısı olacak transit yük odaklı bir ana konteynır limanı inşa edilecek. 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programına göre, Doğu Akdeniz bölgesinde yer tespiti yapılacak ve etüt-proje çalışmaları tamamlanacak.

HASAN AY
Giriş Tarihi: 28.10.2020 11:10 Son Güncelleme: 28.10.2020 11:13 ABONE OL
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni adım! Dev proje hayata geçecek...

2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, son dönemde tartışmaların odak noktasında olan için önemli bir proje yer aldı. Bölgesel ve kıtasal anlamda aktarma merkezi ve Kuşak ve Yol Girişimi güzergahında etkin olmayı sağlamak için büyük yatırımlarını hayata geçirmeyi planlayan , bu kapsamda Doğu Akdeniz bölgesinde de bir liman inşa edecek.

Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni adım! Dev proje hayata geçecek...

bölgesinde, Orta Doğu ve Orta Asya coğrafyasına çıkış kapısı olacak transit yük odaklı bir ana konteynır limanı yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı ile Çevre ve Şehircilik bakanlıkları tarafından yürütülecek proje kapsamında, 2021 yılında Doğu Akdeniz bölgesinde yer tespiti yapılacak ve etüt-proje çalışmaları tamamlanacak.

Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni adım! Dev proje hayata geçecek...

Kuşak ve Yol Girişimi bünyesindeki Orta Koridor'un önderliğinde etkin ve cazip hale getirilmesini sağlamak için güzergah ülkeleriyle işbirlikleri arttırılacak. Başta Hazar geçişi olmak üzere darboğazların giderilmesine yönelik Türkiye'nin inisiyatif alması sağlanacak. Lojistik alanında Türkiye'nin önderliğinde ticari bir girişim hayata geçirilecek.

Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni adım! Dev proje hayata geçecek...

Ayrıca, 2021 yılında Filyos Limanı'nın altyapı çalışmaları da tamamlanacak.

3. KÖPRÜ DEMİRYOLU PROJESİ İHALEYE ÇIKACAK

Yıllık plana göre, İstanbul'un uluslar arası bir hava kargo, bakım-onarım ve aktarma merkezi olması sağlanacak. Bunun için İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları arasında demiryolu bağlantısı kurulacak.

Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni adım! Dev proje hayata geçecek...

Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Halkalı demiryolu projesinin yapım ihalesine çıkacak. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pisti ve ilgili kısımları ta

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de flaş adım! Dev proje hayata geçecek...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA