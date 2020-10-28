Türkiye'den Doğu Akdeniz'de flaş adım! Dev proje hayata geçecek...

2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, son dönemde tartışmaların odak noktasında olan Doğu Akdeniz için önemli bir proje yer aldı. Bölgesel ve kıtasal anlamda aktarma merkezi ve Kuşak ve Yol Girişimi güzergahında etkin olmayı sağlamak için büyük liman yatırımlarını hayata geçirmeyi planlayan Türkiye, bu kapsamda Doğu Akdeniz bölgesinde de bir liman inşa edecek.
Doğu Akdeniz bölgesinde, Orta Doğu ve Orta Asya coğrafyasına çıkış kapısı olacak transit yük odaklı bir ana konteynır limanı yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı ile Çevre ve Şehircilik bakanlıkları tarafından yürütülecek proje kapsamında, 2021 yılında Doğu Akdeniz bölgesinde yer tespiti yapılacak ve etüt-proje çalışmaları tamamlanacak.
Kuşak ve Yol Girişimi bünyesindeki Orta Koridor'un Türkiye önderliğinde etkin ve cazip hale getirilmesini sağlamak için güzergah ülkeleriyle işbirlikleri arttırılacak. Başta Hazar geçişi olmak üzere darboğazların giderilmesine yönelik Türkiye'nin inisiyatif alması sağlanacak. Lojistik alanında Türkiye'nin önderliğinde ticari bir girişim hayata geçirilecek.
Ayrıca, 2021 yılında Filyos Limanı'nın altyapı çalışmaları da tamamlanacak.
3. KÖPRÜ DEMİRYOLU PROJESİ İHALEYE ÇIKACAK
Yıllık plana göre, İstanbul'un uluslar arası bir hava kargo, bakım-onarım ve aktarma merkezi olması sağlanacak. Bunun için İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları arasında demiryolu bağlantısı kurulacak.
Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Halkalı demiryolu projesinin yapım ihalesine çıkacak. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pisti ve ilgili kısımları ta