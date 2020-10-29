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! araç fiyatlarında yeni oyun deşifre oldu!

haberleri... Pandemi nedeniyle toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşlar araç talebini artırırken, sık sık da otomobil piyasasındaki son dakika gelişmelerini araştırıyor. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkaran ikinci el araçta fiyatları yükselten opsiyon yalanının ardından fiyatlar üzerinde oynanan bir oyun daha deşifre oldu.

Giriş Tarihi: 29.10.2020 10:32 Son Güncelleme: 29.10.2020 10:58 ABONE OL
SON DAKİKA! İkinci el araç fiyatlarında yeni oyun deşifre oldu!

haberleri... Pandemi sürecinde toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşlar otomobil fiyatları konusunda son dakika gelişmelerini ve haberleri dikkatle takip ediyor. Koronavirüs nedeniyle sıfır araç tarafında ortaya çıkan tedarik sıkıntısı nedeniyle yükselişe geçen fiyatlar araç piyasasını da doğrudan etkiliyor. Araç alacak çok sayıda kişi sıfır taraftaki rakamları görüp ikinci ele yönelince ister istemez fiyatlar da uçuşa geçiyor.

SON DAKİKA! İkinci el araç fiyatlarında yeni oyun deşifre oldu!

İKİNCİ EL ARAÇ ALACAK BİR VATANDAŞ 120 BİN TL'Yİ GÖZDEN ÇIKARMALI

Öyle ki; sektör temsilcilerine göre neredeyse her gün değişen fiyatlar yüzünden bugün araç alacak bir vatandaşın ayırması gereken ortalama bütçe en az 120 bin TL bandına çıkmış durumda. Oysa ki bu oran 6-7 ay öncesine kadar 70-80 bin TL aralığındaydı. Bu hesaplamadan da anlaşılacağı üzere fiyatlara gelen zam yüzde 80'e yaklaşmış durumda.

SON DAKİKA! İkinci el araç fiyatlarında yeni oyun deşifre oldu!

YAPAY OLARAK SÜREKLİ FİYATLAR ARTIRILIYOR

Yeni Şafak'tan Kenan Biter'in haberine göre ancak ikinci elde fiyatların yükselmesinin tek nedeni şüphesiz sıfır araç tarafındaki tedarik sıkıntısı ve değişen döviz kurları değil. İkinci ele yönelik ortaya çıkan eğilimi daha büyük kar kapısına döndürmek isteyenler fiyatları da yapay olarak sürekli yukarı yönlü manipüle ediyor.

SON DAKİKA! İkinci el araç fiyatlarında yeni oyun deşifre oldu!

OPSİYON YALANI KULLANILIYOR

Bunun en bariz örneklerinden birini ise yenisafak.com, geçtiğimiz aylarda gündeme getirdiği ikinci eldeki opsiyon yalanı ile deşifre etmişti. Online kanallar üzerinden değerinin çok üstünde fiyatla girilip alıcıları da 'Opsiyonlanmıştır' yalanı ile buna ikna eden kimi satıcıların piyasa fiyatlarını bu şekilde sürekli yukarı taşıdığı ortaya çıkmış, söz konusu ilanların sayısının da sadece bir ilan sitesinde 5500 adet olduğu tespit edilmişti.

SON DAKİKA! İkinci el araç fiyatlarında yeni oyun deşifre oldu!

YÜZDE 15'LİK DÜŞÜŞ DE DURDURAMADI

Fiyatların uçuşa geçip geçtiğimiz yıla göre neredeyse ikiye katlanmasından ötürü araç satışlarında eylülde bir önceki aya göre yüzde 15 düşüş gerçekleşirken, mevcut fiyatlardan tatmin olmayan fırsatçılar ise fiyatları daha da yukarı taşımak için her türlü yönteme başvurmaya devam ediyor.

SON DAKİKA! İkinci el araç fiyatlarında yeni oyun deşifre oldu!

SOSYAL MEDYADA VE WHATSAPP GRUPLARINDAN FİYAT ARTIRIMI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNUYORLAR

İlan sitelerindeki opsiyon yalanının ardından aynı marka ve modele ait araçlar üzerinden kurulan ve genellikle söz konusu araçlara yönelik bilgi alışverişinin yapıldığı sosyal medya ve gruplarına sızan fırsatçılar, paylaştıkları mesajlarla aracını satışa çıkarmış grup üyelerine fiyat artırmaları yönünde çağrıda bulunuyor.

SON DAKİKA! İkinci el araç fiyatlarında yeni oyun deşifre oldu!

KASASINA GÖRE 20 BİN TL'YE ÇIKIYOR

Paylaştıkları mesajlarda fiyat artışlarının yapılacağı tarihi de veren fırsatçılar, fiyatlardaki artışların doğru orantılı olması ve alıcıların kafasında söz konusu markaya ait ortalama bir fiyat oluşması için de yapılacak zamları kendileri belirliyor.

SON DAKİKA! İkinci el araç fiyatlarında yeni oyun deşifre oldu!

Fırsatçıların fiyat yükseltmek için gruplarda paylaştığı mesajda model ve kasasına göre değişen artışların 10 ile 20 bin TL arasında olduğu görülüyor.

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SON DAKİKA! İkinci el araç fiyatlarında yeni oyun deşifre oldu!
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