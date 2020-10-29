Son dakika | Sürücü belgesi olanlar dikkat: Büyük kolaylık sağlıyor! O projeye rekor başvuru...

İçişleri Bakanlığının duyurduğu 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulamasıyla ilgili son dakika haberi geldi. -"Hayat Kimliğinle Kolay" uygulamasına rekor başvuru yaşandı. Uygulama hayata geçeli 36 gün olmasına rağmen yaklaşık 420 bin kişi sürücü belgesi bilgilerini kimliğine entegre ettirdi.

HAYAT KİMLİĞİNLE KOLAY PROJESİ NEDİR?

Bakanlığın sitesinden şu açıklama yapılmıştı:

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Hayat Kimliğinle Kolay" projesi kapsamında 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren yeni tip sürücü belgesi bilgileri, nüfus müdürlüklerinden randevu alınarak Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına ücretsiz olarak yüklenecek.