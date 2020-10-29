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| olanlar dikkat: Büyük kolaylık sağlıyor! O projeye rekor başvuru...

haberi: 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulamasına rekor sayıda başvuru geldi. Sürücü belgesindeki bilgilerin çipli kartlarına entegre edildiği ücretsiz proje ile sadece 36 günde 420 bini aşkın kişinin bilgileri, kimliklerine entegre edildi. Peki 'Hayat Kimliğinle Kolay' projesi nedir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.10.2020 10:52 Son Güncelleme: 29.10.2020 10:59 ABONE OL
Son dakika | Sürücü belgesi olanlar dikkat: Büyük kolaylık sağlıyor! O projeye rekor başvuru...

İçişleri Bakanlığının duyurduğu 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulamasıyla ilgili haberi geldi. -"Hayat Kimliğinle Kolay" uygulamasına rekor başvuru yaşandı. Uygulama hayata geçeli 36 gün olmasına rağmen yaklaşık 420 bin kişi bilgilerini kimliğine entegre ettirdi.

HAYAT KİMLİĞİNLE KOLAY PROJESİ NEDİR?

Bakanlığın sitesinden şu açıklama yapılmıştı:

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Hayat Kimliğinle Kolay" projesi kapsamında 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren yeni tip sürücü belgesi bilgileri, nüfus müdürlüklerinden randevu alınarak Türkiye Cumhuriyeti kartına ücretsiz olarak yüklenecek.

Son dakika | Sürücü belgesi olanlar dikkat: Büyük kolaylık sağlıyor! O projeye rekor başvuru...

Ayrıca vatandaşlarımız yeni kartı başvuruları esnasında sürücü belgelerinin kartın basım aşamasında yeni kimlik kartına yüklenmesini de talep edebilecekler.

"Hayat Kimliğinle Kolay" projesi kapsamında vatandaşlarımızın yurt içinde trafiğe çıktıkları zaman yanlarında sürücü belgelerini değil sadece kimlik kartlarını taşımaları yeterli olacaktır.

Son dakika | Sürücü belgesi olanlar dikkat: Büyük kolaylık sağlıyor! O projeye rekor başvuru...

Vatandaşlarımızın, sürücü belgelerini süresi içinde yenilememesi durumunda kartlarından sürücü belgeleri iptal edilecektir.

Uluslararası yasal zorunluluklar gereği yurt dışında bulundurma zorunluluğu olduğundan yeni tip sürücü belgesi düzenlenmesine devam edilecektir.

Son dakika | Sürücü belgesi olanlar dikkat: Büyük kolaylık sağlıyor! O projeye rekor başvuru...

Hayat Kimliğinle Kolay projesinin ilk adımı olan yeni tip bilgilerinin Türkiye Cumhuriyeti kartına yüklenmesiyle artık sürücü belgesi taşıma zorunluluğu ortadan kalkmış olacak.

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Son dakika | Sürücü belgesi olanlar dikkat: Büyük kolaylık sağlıyor! O projeye rekor başvuru...
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