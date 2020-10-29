Son dakika | Sürücü belgesi olanlar dikkat: Büyük kolaylık sağlıyor! O projeye rekor başvuru...

İçişleri Bakanlığının duyurduğu 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulamasıyla ilgili son dakika haberi geldi. -"Hayat Kimliğinle Kolay" uygulamasına rekor başvuru yaşandı. Uygulama hayata geçeli 36 gün olmasına rağmen yaklaşık 420 bin kişi sürücü belgesi bilgilerini kimliğine entegre ettirdi.
HAYAT KİMLİĞİNLE KOLAY PROJESİ NEDİR?
Bakanlığın sitesinden şu açıklama yapılmıştı:
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Hayat Kimliğinle Kolay" projesi kapsamında 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren yeni tip sürücü belgesi bilgileri, nüfus müdürlüklerinden randevu alınarak Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına ücretsiz olarak yüklenecek.
Ayrıca vatandaşlarımız yeni kimlik kartı başvuruları esnasında sürücü belgelerinin kartın basım aşamasında yeni kimlik kartına yüklenmesini de talep edebilecekler.
"Hayat Kimliğinle Kolay" projesi kapsamında vatandaşlarımızın yurt içinde trafiğe çıktıkları zaman yanlarında sürücü belgelerini değil sadece kimlik kartlarını taşımaları yeterli olacaktır.
Vatandaşlarımızın, sürücü belgelerini süresi içinde yenilememesi durumunda kimlik kartlarından sürücü belgeleri iptal edilecektir.
Uluslararası yasal zorunluluklar gereği yurt dışında sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu olduğundan yeni tip sürücü belgesi düzenlenmesine devam edilecektir.
Hayat Kimliğinle Kolay projesinin ilk adımı olan yeni tip sürücü belgesi bilgilerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına yüklenmesiyle artık sürücü belgesi taşıma zorunluluğu ortadan kalkmış olacak.