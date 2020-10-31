Bakan Kurum'dan kira yardımı açıklaması! Kira yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler ve kimler alabilir?

İzmir'de 6.6 şiddetinde gerçekleşen depremin ardından son dakika haberleri gelmeye devam ederken devletimizin ve milletimizin deprem bölgesindeki seferberliği de sürüyor. Bölgeye ilk giden bakanlardan olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yıkılan veya yıkılma riski bulunan binalara ilişkin vatandaşlara eşya ve kira yardımı yapılacağını duyurdu. Bakan Kurum, yaptığı açıklamada, "Yıkılan veya yıkılma riski bulunan ağır hasarlı binalara ilişkin bütün vatandaşlarımıza kira yardımı yapılacak. Binasına giremeyecek, eşyasını alamayacak vatandaşlarımıza eşya yardımı yapılacak." dedi. Bu açıklamanın üzerine, '2020 Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimer alabilir?' sorularının yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı.

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar, bir an önce kira yardımı başvurusu ekranı işlemlerini tamamlamak istiyor. Bu noktada, kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, nereden alınır ve şartları neler sorularının cevabını merak edenler doğru yerdeler!

İşte, E Devlet kira yardımı başvuru ekranı ile adım adım yapılması gerekenler;