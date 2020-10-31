Bakan Kurum'dan kira yardımı açıklaması! Kira yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler ve kimler alabilir?

İzmir'de 6.6 şiddetinde gerçekleşen depremin ardından son dakika haberleri gelmeye devam ederken devletimizin ve milletimizin deprem bölgesindeki seferberliği de sürüyor. Bölgeye ilk giden bakanlardan olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yıkılan veya yıkılma riski bulunan binalara ilişkin vatandaşlara eşya ve kira yardımı yapılacağını duyurdu. Bakan Kurum, yaptığı açıklamada, "Yıkılan veya yıkılma riski bulunan ağır hasarlı binalara ilişkin bütün vatandaşlarımıza kira yardımı yapılacak. Binasına giremeyecek, eşyasını alamayacak vatandaşlarımıza eşya yardımı yapılacak." dedi. Bu açıklamanın üzerine, '2020 Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimer alabilir?' sorularının yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı.
Vatandaşlar, bir an önce kira yardımı başvurusu ekranı işlemlerini tamamlamak istiyor. Bu noktada, kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, nereden alınır ve şartları neler sorularının cevabını merak edenler doğru yerdeler!
İşte, E Devlet kira yardımı başvuru ekranı ile adım adım yapılması gerekenler;
KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Kira yardımı başvuruları birçok işlemin gerçekleştirildiği e-Devlet üzerinden yapılıyor.
e-Devlet'in "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" bölümünden başvuru işlemi gerçekleştiriliyor. Vatandaşların öncelikle T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.
Daha sonra açılan pencere üzerinden "Uygulamaya Git" sekmesine tıklayınız.
KİRA YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Uygulamaya git kısmına tıkladıktan sonra "Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısı açılıyor. Bu ekran üzerinden istenilen bilgileri kontrol ediniz.
KİRA YARDIMI YAPAN KURULUŞLAR
Maddi anlamda sıkıntı yaşayan ailelerin kira paralarının karşılanması amacı ile pek çok kurum ve kuruluş tarafından kira yardımı verilmektedir.
KİRA YARDIMI BAŞVURUSU
Fakirlere kira yardımı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Gerekli şartları taşıyan kişiler, yapılan yerinde incelemeler sonucunda kira parası alabilmektedir. Başvurular Kaymakamlık ve Valilikler bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ' na yapılmaktadır. Kira yardımı ve diğer yardımlardan yararlanılabilmesi için, yardıma muhtaç şahısların bireysel başvuruları gerekmektedir. Ancak belediyeler tarafından bu kişilerin tespiti ile şahısların başvurması gibi bir şart aranmaksızın da yardım yapılabilmesi mümkün olmaktadır. Kira yardımlarından yararlanmak için aile büyüğünün başvurusu gerekmektedir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
KİRA YARDIMI BAŞVURUSU
Bu evraklar ile birlikte SYDV'lere giderek başvurunuzu yapabilirsiniz. Bunların yanı sıra kira yardımı talebinde bulunduğunuza dair bir dilekçe hazırlamalısınız. Başvuru yapmaya gittiğinizde aile fertleri ile ilgili sorular sorulabilir. Ya da vakıf bünyesinde bulunan kurul tarafından yerinde inceleme yapılmaktadır. Yapılan incelemede ailenin nasıl bir yaşantı içinde olduğuna bakılmaktadır. İncelemeler sonucu mütevelli heyet tarafından bir rapor hazırlanmaktadır.