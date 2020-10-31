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'dan açıklaması! Kira yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler ve kimler alabilir?

İzmir'de meydana gelen depremin ardından olumsuz koşulları en aza indirmek için çeşitli çalışmalar yapılmaya başlandı. Deprem bölgesinde son dakika açıklamalarında bulunan Bakan Murat Kurum, ihtiyaç sahiplerine eşya ve yapılacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından kira yardımı başvurusu hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Peki, E Devlet ile 2020 kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimler alır? İşte, kira yardımı E Devlet başvuru, sorgulama ekranı ve merak edilenler!

Giriş Tarihi: 31.10.2020 12:19 ABONE OL
Bakan Kurum'dan kira yardımı açıklaması! Kira yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler ve kimler alabilir?

İzmir'de 6.6 şiddetinde gerçekleşen depremin ardından son dakika haberleri gelmeye devam ederken devletimizin ve milletimizin deprem bölgesindeki seferberliği de sürüyor. Bölgeye ilk giden bakanlardan olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yıkılan veya yıkılma riski bulunan binalara ilişkin vatandaşlara eşya ve yapılacağını duyurdu. , yaptığı açıklamada, "Yıkılan veya yıkılma riski bulunan ağır hasarlı binalara ilişkin bütün vatandaşlarımıza kira yardımı yapılacak. Binasına giremeyecek, eşyasını alamayacak vatandaşlarımıza eşya yardımı yapılacak." dedi. Bu açıklamanın üzerine, '2020 Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimer alabilir?' sorularının yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı.

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar, bir an önce kira yardımı başvurusu ekranı işlemlerini tamamlamak istiyor. Bu noktada, kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, nereden alınır ve şartları neler sorularının cevabını merak edenler doğru yerdeler!

İşte, E Devlet kira yardımı başvuru ekranı ile adım adım yapılması gerekenler;

Bakan Kurum'dan kira yardımı açıklaması! Kira yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler ve kimler alabilir?

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

başvuruları birçok işlemin gerçekleştirildiği e-Devlet üzerinden yapılıyor.

e-Devlet'in "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" bölümünden başvuru işlemi gerçekleştiriliyor. Vatandaşların öncelikle T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.

Daha sonra açılan pencere üzerinden "Uygulamaya Git" sekmesine tıklayınız.

KİRA YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Bakan Kurum'dan kira yardımı açıklaması! Kira yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler ve kimler alabilir?

Uygulamaya git kısmına tıkladıktan sonra "Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısı açılıyor. Bu ekran üzerinden istenilen bilgileri kontrol ediniz.

Bakan Kurum'dan kira yardımı açıklaması! Kira yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler ve kimler alabilir?

KİRA YARDIMI YAPAN KURULUŞLAR

Maddi anlamda sıkıntı yaşayan ailelerin kira paralarının karşılanması amacı ile pek çok kurum ve kuruluş tarafından verilmektedir.

  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bağlı Müdürlükler
  • Kaymakamlıklar bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
  • Belediyeler
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Büyükşehirlerde kiracılara 960 TL' ye varan kira yardımları yapılmaktadır.)
  • Sivil Toplum Kuruluşları
  • Özel Vakıflar ve dernekler
  • Gönüllü kuruluşlar ya da şahıslar tarafından kira yardımı yapılmaktadır.

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU

Fakirlere kira yardımı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Gerekli şartları taşıyan kişiler, yapılan yerinde incelemeler sonucunda kira parası alabilmektedir. Başvurular Kaymakamlık ve Valilikler bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ' na yapılmaktadır. Kira yardımı ve diğer yardımlardan yararlanılabilmesi için, yardıma muhtaç şahısların bireysel başvuruları gerekmektedir. Ancak belediyeler tarafından bu kişilerin tespiti ile şahısların başvurması gibi bir şart aranmaksızın da yardım yapılabilmesi mümkün olmaktadır. Kira yardımlarından yararlanmak için aile büyüğünün başvurusu gerekmektedir.

Bakan Kurum'dan kira yardımı açıklaması! Kira yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler ve kimler alabilir?

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  • T.C. kimlik fotokopisi
  • İkametgah belgesi
  • Gelir belgesi
  • Muhtarlıktan alınacak olan fakirlik kağıdı

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU

Bu evraklar ile birlikte SYDV'lere giderek başvurunuzu yapabilirsiniz. Bunların yanı sıra talebinde bulunduğunuza dair bir dilekçe hazırlamalısınız. Başvuru yapmaya gittiğinizde aile fertleri ile ilgili sorular sorulabilir. Ya da vakıf bünyesinde bulunan kurul tarafından yerinde inceleme yapılmaktadır. Yapılan incelemede ailenin nasıl bir yaşantı içinde olduğuna bakılmaktadır. İncelemeler sonucu mütevelli heyet tarafından bir rapor hazırlanmaktadır.

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Bakan Kurum'dan kira yardımı açıklaması! Kira yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler ve kimler alabilir?
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