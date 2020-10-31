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Sıfır araç skandalına Yargıtay freni

Giriş Tarihi: 31.10.2020 ABONE OL
Sıfır araç skandalına Yargıtay freni
Yıllardır hayalini kurduğu sıfır otomobili kredi çekerek alan Ü.A., aracın radyatörünü koruyacak parçanın takılmadığını tespit etti. Skandalı mahkemeye taşıyan tüketici 11 sene sonra Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'ndan çıkan kararla aracı sıfırıyla değiştirmeye hak kazandı. Mahkeme aracın radyatörüne gelen bir taş parçasının çarpıp oluşturduğu çatlakla soğutma suyunun eksilip hararete yol açması sonucu arızanın oluştuğu, aracın mekanik ve malzeme olarak darbeye dayanıklı olmadığına hükmetti. Mahkeme, bu hususun imalat kaynaklı gizli ayıp olduğu, dolayısıyla davacının seçimlik haklarını kullanma hakkının doğduğu gerekçesiyle aracın ayıpsız misli ile değişimına hükmetti.
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Sıfır araç skandalına Yargıtay freni
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