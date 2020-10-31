Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri THY'den İzmir kararı! Ücretsiz olarak yapılacak...

'den kararı! Ücretsiz olarak yapılacak...

() 'deki sonrası flaş bir karar aldı. THY, deprem nedeniyle İzmir kalkışlı ve varışlı biletlerin değişimi için yolculara bazı haklar tanındığını duyurdu. 30 Ekim ve öncesinde satın alınan İzmir kalkışlı ve varışlı biletler 6 Kasım'a kadar ücretsiz değiştirilebilecek veya iade edilebilecek. değişikliği ve iade işlemleri THY çağrı merkezi, satış ofisleri ve bilet satın alınan acenteler üzerinden yapılacak.

AA
Giriş Tarihi: 31.10.2020 11:02 Son Güncelleme: 31.10.2020 11:19 ABONE OL
THY'den İzmir kararı! Ücretsiz olarak yapılacak...

Türk Hava Yolları (THY), deprem nedeniyle İzmir kalkışlı ve varışlı biletlerin değişimi için yolculara bazı haklar tanındığını duyurdu. THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yolcular, 30 Ekim ve öncesinde satın alınan İzmir kalkışlı ve varışlı biletleri 6 Kasım'a kadar ücretsiz değiştirebilecek veya iade edebilecek.

ÇAĞRI MERKEZİ VE ACENTALAR ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK

Bilet değişikliği ve iade işlemleri THY çağrı merkezi, satış ofisleri ve bilet satın alınan acenteler üzerinden yapılacak. Yolcular, düzenleme ile ilgili bilgilere, "https://www.turkishairlines.com/tr-tr/duyurular/izmir-depremi-hakkinda/" linkinden ulaşabilecek.

THY'den İzmir'e ek sefer
SON DAKİKA HABER - Deprem bölgesinde yeni gelişmeler yaşanıyor! İzmir depreminin ağır bilançosu: Ölü ve yaralı sayısı...

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
THY'den İzmir kararı! Ücretsiz olarak yapılacak...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA