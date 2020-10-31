THY'den İzmir kararı! Ücretsiz olarak yapılacak...

Türk Hava Yolları (THY), deprem nedeniyle İzmir kalkışlı ve varışlı biletlerin değişimi için yolculara bazı haklar tanındığını duyurdu. THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yolcular, 30 Ekim ve öncesinde satın alınan İzmir kalkışlı ve varışlı biletleri 6 Kasım'a kadar ücretsiz değiştirebilecek veya iade edebilecek.

ÇAĞRI MERKEZİ VE ACENTALAR ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK

Bilet değişikliği ve iade işlemleri THY çağrı merkezi, satış ofisleri ve bilet satın alınan acenteler üzerinden yapılacak. Yolcular, düzenleme ile ilgili bilgilere, "https://www.turkishairlines.com/tr-tr/duyurular/izmir-depremi-hakkinda/" linkinden ulaşabilecek.

THY'den İzmir'e ek sefer