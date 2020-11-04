SON DAKİKA! LPG'li araçlarla ilgili önemli karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

BAKAN KURUM MÜJDEYİ VERMİŞTİ

TRT Haber'in haberine göre; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada LPG'li araçların alışveriş merkezlerine, kapalı garajlara girmesi konusunda çok ciddi bir talep olduğunu belirtmişti.

Bu konuda, Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) yayımladığı kuralların bulunduğunu vurgulayan Kurum, "LPG'li araçların AVM'lere girmesi konusunda bu çalışmayı yapıyoruz. Düzenlemeye uyan her işletme, LPG'li araçları kapalı otoparklara alabilecek." ifadelerini kullanmıştı.