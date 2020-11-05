Sosyal medya düzenlemesinde son dakika gelişmesi! O teknoloji şirketi temsilcilik açıyor

RUSYA'NIN FACEBOOK'U ATAMA YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, kanunun yürürlüğe girmesinin ardından şirketlerin temsilci belirlemeleri için 30 günlük sürenin dolduğunu ifade ederek, "Yasal sürenin sona ermesinin ardından temsilci bildiriminde bulunmayan başta Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, Youtube ve Tiktok olmak üzere sosyal ağ sağlayıcılarına 10'ar milyon lira ceza kesildi" açıklamasında bulundu. "Rusya'nın Facebook'u" olarak bilinen sosyal ağ sağlayıcı VKontakte (VK) ise Türkiye'ye temsilci atadı. Yaklaşık bir aydır sosyal medya yöneticileri ile görüşmeler sürdürülüyordu.