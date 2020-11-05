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düzenlemesinde gelişmesi! O teknoloji şirketi temsilcilik açıyor

düzenlemesiyle ilgili haberi geldi. Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğuna uymayan , Instagram, , Periscope, YouTube ve TikTok’a 10’ar milyon lira ceza kesildi. Rus VK Türkiye’de temsilcilik açacak. Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde Başkanı, internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

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Giriş Tarihi: 5.11.2020 07:35 Son Güncelleme: 5.11.2020 07:47 ABONE OL
Sosyal medya düzenlemesinde son dakika gelişmesi! O teknoloji şirketi temsilcilik açıyor

haberi: Dünyanın çeşitli ülkelerinde temsilcisi bulunan ve ofisler açan sosyal ağların Türkiye'de temsilcilik açmamaları üzerine ilk cezalar geldi. Temmuz ayında Meclis'ten geçen 7253 sayılı Yasası gereği şirketlerin Türkiye'ye temsilci atamaları gerekiyordu. , Instagram, , Periscope, YouTube ve TikTok gibi şirketler Türkiye'de henüz temsilci atamadı.

Sosyal medya düzenlemesinde son dakika gelişmesi! O teknoloji şirketi temsilcilik açıyor

SOSYAL MEDYA ŞİRKETİNE REKLAM VERMEK YASAKLANACAK

Bu nedenle beş aşamalı yaptırım planının ilk aşaması devreye alındı ve şirketlere 10 milyon TL ceza kesildi. Firmalar 30 gün içinde temsilci atamazsa ödeyecekleri ceza 30 milyon TL'ye ulaşacak. İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülük de uygulanmazsa şirketine reklam vermek yasaklanacak.

Sosyal medya düzenlemesinde son dakika gelişmesi! O teknoloji şirketi temsilcilik açıyor

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde Başkanı, internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Sosyal medya düzenlemesinde son dakika gelişmesi! O teknoloji şirketi temsilcilik açıyor

RUSYA'NIN FACEBOOK'U ATAMA YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, kanunun yürürlüğe girmesinin ardından şirketlerin temsilci belirlemeleri için 30 günlük sürenin dolduğunu ifade ederek, "Yasal sürenin sona ermesinin ardından temsilci bildiriminde bulunmayan başta , Instagram, , Periscope, Youtube ve Tiktok olmak üzere sosyal ağ sağlayıcılarına 10'ar milyon lira ceza kesildi" açıklamasında bulundu. "Rusya'nın Facebook'u" olarak bilinen sosyal ağ sağlayıcı (VK) ise Türkiye'ye temsilci atadı. Yaklaşık bir aydır yöneticileri ile görüşmeler sürdürülüyordu.

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Sosyal medya düzenlemesinde son dakika gelişmesi! O teknoloji şirketi temsilcilik açıyor
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