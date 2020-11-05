Yerli yazılım adres sorununu azalttı

KOVID-19 salgını döneminde e-ticaret en hızlı büyüyen sektörlerden oldu. Birçok tedarikçi karanlık depolara geçti. İstihdamlarını artırdı. Bunun yanında kargo şirketleri de hızlı ciro artışları yakaladı. Kargo trafiğinin artması öteden beri gelen adres sorununun da çözülmesi için dijital yatırımlara kaynak aktarılmasını gündeme getirdi. Birçok kargo şirketine yazılım desteği sağlayan Türk yazılım şirketi Başarsoft'un CEO'su Alim Küçükpehlivan gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında sektördeki gelişmeleri anlattı. Adres konusunda yaşanan sıkıntıları en aza indirmek için Türkiye'nin dijital haritasını çıkardıklarını anlatan Küçükpehlivan, geçmişte ortalama 100 kargodan 10'u, adreslerin tam girilmemesi, güncel olmaması ve benzeri nedenlerle kargo firmalarının yanlış şubelerine gönderilirken, sundukları çözümler sayesinde bu oranı yüzde 2'lere kadar çekebildiklerini söyledi. Türkiye'de gönderilen her 10 kargodan 9'u ve her 5 pizzadan 4'ünün Başarsoft'un sunduğu dijital haritalar ile müşterilerin evlerine ulaştığını belirten Başarsoft CEO'su Alim Küçükpehlivan, "Bizim yazılımlarımız sayesinde eksik bilgilerin birçoğu tamamlandı" dedi