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5.700 vatandaşa 5.7 milyon lira ödendi

Giriş Tarihi: 6.11.2020 ABONE OL
5.700 vatandaşa 5.7 milyon lira ödendi
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, deprem nedeniyle İzmir'de Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti alan aileler için ödemeleri öne çektiklerini, bu kapsamda 5 bin 700 vatandaşın hesabına 5.7 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Bakan Selçuk, "Bölgede, Sosyal ve Ekonomik Destek alan ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ödemeleri öne çektik. Bu kapsamda 5 bin 700 vatandaşımızın hesabına 5.7 milyon lira ödeme yaptık" dedi. Bakan Selçuk, İzmir dışında diğer illerdeki SED ödemelerinin ise 8-15 Kasım'da yapılacağını belirterek, "SED hizmetinden yararlanan 125 bin çocuğumuz için yaklaşık 132 milyon lira ödeme yapacağız" bilgisini paylaştı. Bakan Selçuk, vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için ekiplerin 7/24 sahada olduklarını belirtti.
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5.700 vatandaşa 5.7 milyon lira ödendi
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