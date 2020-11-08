Halkbank yardım TIR’ı İzmir’de

HALKBANK, İzmir'de yaşanan deprem sonrası tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu bölgeye gönderdiği yardım TIR'ıyla depremzedelerin yanında olduğunu açıkladı. Bornova Gençlik ve Spor Parkı içindeki Âşık Veysel Rekreasyon Alanı'na yerleştirilen yardım TIR'ında, çadırda kalan depremzedelere hizmet vermek üzere Wi-Fi alanı ve şarj istasyonları oluşturuldu. Çadırda kalan vatandaşlara battaniye dağıtımı ile 5 bin kişiye ulaşan Halkbank, arama kurtarma faaliyetlerini yürüten AFAD çalışanlarına da taşınabilir şarj cihazı desteği verdi. Halkbank'tan yapılan açıklamada "Yardım TIR'ımız vatandaşlarımız evlerine dönene kadar hizmette olacak. Biz de 82 yıldır olduğu gibi, her koşulda halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.