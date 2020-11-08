Turkuvaz’ın yeni dergisi iş dünyasının nabzını tutacak

Türkiye'ninyeni aylık ekonomi dergisi INBUSINESS raflarda yerini aldı. Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yer alan dergi, ilk sayısında Kovid- 19 aşısını geliştiren Türk doktor Prof. Uğur Şahin'i ve Almanya'da kurduğu değeri 22 milyar doları aşan BioNTech şirketinin çarpıcı öyküsünü kapağına taşıdı. Nazar boncuklu kolyesini boynundan hiç çıkarmayan, İskenderun doğumlu bu Türk, BioNTech'in Almanya'nın Mainz kentindeki merkezine bisikletiyle gidip gelen mütevazı bir bilim adamı. Bugünlerde tüm dünya medyasının peşinden koştuğu Şahin, INBUSINESS'a verdiği röportajda, Kovid-19'a karşı geliştirdikleri aşının geliştirme sürecini ve bundan sonraki günlerde dünyayı neler beklediğini anlatıyor. Ekim 2019'da Nasdaq'da halka açıldığında piyasa değeri 3.4 milyar dolar olan BioNTech'in bugünkü piyasa değeri 21 milyar dolar civarında. Bu da Şahin'i dünyanın dolar milyarderleri arasına sokuyor. Genel Yayın Yönetmenliğini deneyimli gazeteci Hülya Güler'in üstlendiği INBUSINESS, 7/24 aktif internet sitesi ve sosyal medya hesaplarıyla hem dijital bir platform hem de yazılı medyanın iddialı oyuncularından biri olmak üzere hibrit bir yapı olarak kurgulandı. Yeni nesil yayıncılığın son örneklerinden ve yeni normalin medyadaki ilk temsilcisi olarak kurgulanan platform, adının gönderme yaptığı gibi, iş dünyasına dair akla gelen her konuşu kapsayan bir içeriğe sahip. Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin CEO'ları kaleme aldıkları yazılarla daha iyi bir dünya ve gelecek için neler yaptıklarını anlatırken; dergide 80'i aşkın şirketin, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangilerini hedeflediklerini gösteren bir araştırmaya da yer veriliyor. Derginin geri dönüştürülebilir sertifikası olan kâğıda basılı ve ambalajı da aynı şekilde geri dönüşüm sertifikalı bir malzemeden üretildi.Derginin internet sitesine www.inbusiness.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Instagram: inbusinesstrLinkedin: inbusinesstrTwitter: inbusinesstr