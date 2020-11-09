24 bin internet sitesi bulaştırıyor

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) verilerine göre, bu yıl virüs bulaştıran internet sitesi sayısı 24 bini buldu. Siber saldırıların hedefindeki kamu kurum ve kuruluşlarına da geçen yıl 2 bin 317 olan siber saldırı sayısı bu yıl 7 bine çıktı.Geçen yıl 15 bini geçen siber saldırı (zararlı yazılım yayılması ve oltalama amaçlı kullanılan bağlantı) sayısı bu yıl 24 bine ulaşırken, gelecek yıl bu sayının 26 bin olacağı tahmin ediliyor. Kovid-19'la ilgili 40'ın üzerinde zararlı yazılım tespit edilirken, sahte video konferans uygulamaları, komuta kontrol merkezleri engellendi.Merkez bünyesinde oluşturulan Kurumsal ve Sektörel Siber Olaylara Müdahale Ekipleri 24 saat esasına göre çalışıyor. Türkiye'yi siber saldırılara karşı koruma merkezindeki müdahale ekibi sayısı bu yıl bin 350'ye ulaştı.Kurumsal ve sektörel olarak görev yapan ekipler, kurum ve kuruluşlara kritik ve acil alınması gereken tedbirlere ilişkin bildirimler gönderiliyor. Zararlı bağlantılar (URL, IP, domain) tespit edilerek kontrolleri yapılıp ve altyapı seviyesinde erişimi engelleniyor.Çocukların ve gençlerin internet üzerindeki bilgi kirliliğinden ve zararlı içeriklerden korunmalarının sağlanması kapsamında güvenli internet hizmeti kullanıcı sayısı artıyor. Güvenli internet hizmeti kullanıcı sayısı bu yıl 6 milyon 750 bine ulaşırken, bu sayı 2021'de 7 milyon, 2023'te 7.5 milyona ulaşacak.Haberleşme altyapısı ve hizmet alanında teknolojik gelişim, yeni yatırımların yapılması ile birlikte ekonomik ve kaliteli hizmet sunumları artırılacak. Bu yıl 420 bin kilometre olan fiber altyapı gelecek yıl 460 bin km'ye, 2023'te de 550 bin kilometreye ulaşacak. Fiber internet abone sayısı bu yıl 5 milyona ulaşırken, 2021'de 6 milyon, 2022'de 8 milyon, 2023'te de 10 milyona ulaşması hedefleniyor.Bu yıl mobil abone sayısı 82 milyon 90 bini geçerken, gelecek yıl bu rakamın 84 milyona yaklaşması hedefleniyor. Bu yıl kayıtlı olan 730 bin elektronik posta hesabının 2021'de 800 bine, makineler arası iletişim abone sayısının 6 milyon 524 bin'den 2021'de 7 milyon 182 bin'e nitelikli elektronik sertifika sayısının ise 1 milyon 648 bin 200'den 2021'de 1 milyon 670 bine ulaştırılması bekleniyor.