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! sevindiren gelişmeyi duyurdu: Sona yaklaştık!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "’nin 8669 kişiye istihdam sağlayan 10,25 km'lik Hasdal-Başakşehir kesiminde sona yaklaştık! Dünyanın en uzun dört şeritli otoyol tünelleri, akıllı ulaşım sistemlerine sahip KMO ile, Marmara bölgesinin ulaşımını hızlı ve konforlu hale getiriyoruz." dedi.

Giriş Tarihi: 9.11.2020 13:51 Son Güncelleme: 9.11.2020 13:57 ABONE OL
SON DAKİKA! Bakan Karaismailoğlu sevindiren gelişmeyi duyurdu: Sona yaklaştık!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde son aşamalara yaklaşıldığını ve Hasdal-Başakşehir kesiminin bitmek üzere olduğunu açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin 8669 kişiye istihdam sağlayan 10,25 km'lik Hasdal-Başakşehir kesiminde sona yaklaştık! Dünyanın en uzun dört şeritli otoyol tünelleri, akıllı ulaşım sistemlerine sahip KMO ile, Marmara bölgesinin ulaşımını hızlı ve konforlu hale getiriyoruz." dedi.

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SON DAKİKA! Bakan Karaismailoğlu sevindiren gelişmeyi duyurdu: Sona yaklaştık!
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