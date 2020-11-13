Son dakika haberi | Para transferinde yeni sistem! Milyonları yakından ilgilendiriyor...

Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu

VATANDAŞLARA KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Merkez Bankası'nın EFT'de yani bir hesaptan başka bankadaki hesaba para göndermedeki saat sınırı kaldıran Fonların Anlık ve Sürekli Transferi FAST (hızlı) uygulaması vatandaşlar açısından büyük kolaylık getirecektir. Özellikle akşam saatlerinde ve hafta sonu alışverişlerinde acil durumlarda para göndermek isteyen vatandaşlar zorluk yaşıyor ve bankaların fahiş transfer ücretlerine katlanmak zorunda kalıyordu.



Şimdi hem IBAN gibi uzun bir numarayı hatırlamaya gerek kalmadan adres veya telefon numarası gibi bilgilerle bu işlemin yapılıyor olması hem de dijital kanallardan kolayca gerçekleşmesi büyük avantaj sağlayacaktır. Burada bize göre iki konu öne çıkıyor.

Birincisi güvenlik. Pilot uygulama sırasında güvenlikle ilgili tereddütlerin ortadan kalkacağını düşünüyorum. Yanlış göndermelerde mağduriyetleri önleyecek bir tedbir mutlaka alınacaktır. İkincisi ise ücret. Bankaların bu işlemlerde alacakları ücretlere de mutlaka sınır getirilmeli, vatandaşa 'gece' tarifesi uygulanmamalıdır.

TCMB'den yapılan açıklamada, TCMB'nin yeni bir ödeme sistemini hizmete açmak üzere hazırlıklarını tamamladığı vurgulandı ve "FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) olarak isimlendirilen bu yeni sistem ile vatandaşlarımız farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini, saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebileceklerdir" denildi.



FAST Sisteminin, 18 Aralık'tan itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınması ve kademeli bir şekilde kullanımına açılmasının planlanlandığı belirtilen açıklamada, "Sistemin kısa bir zaman içerisinde tüm finansal kuruluşları kapsayacak şekilde yaygınlaşması hedeflenmektedir" ifadeleri kullanıldı.