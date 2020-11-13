Son dakika: Vergi borcu yapılandırma başvuruları ne zaman başlayacak? Vergi affı var mı, faizler silinecek mi?

Vergi borcu yapılandırma kanunu için geri sayım sürerken bu borca sahip olan ve aftan yararlanmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Öte yandan gelen bilgiye göre; 31 Ağustos 2020 yapılandırma için milat olarak kabul edilecek ve yıl sonuna kadar başvuru yapılabilecek. Vatandaşlar başvuruların başlayacağı o tarih için araştırmalara başladı. Peki, Vergi borcu yapılandırma başvuruları ne zaman başlayacak? Vergi affı var mı, faizler silinecek mi? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK? VERGİ AFFI VAR MI?

Binlerce vatandaşı ilgilendiren vergi borcu yapılandırma kanunu, TBMM'den geçti. Gelen bu son dakika haberinin ardından vatandaşlar başvuruların başlayacağı o tarih için araştırmalarına başladı. Öte yandan bu yapılandırmanın kapsadığı alanlar da yine vatandaşların merak ettiği konular arasındaki yerini alıyor…