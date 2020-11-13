Son dakika: Vergi borcu yapılandırma başvuruları ne zaman başlayacak? Vergi affı var mı, faizler silinecek mi?

Vergi borcu yapılandırma kanunu için geri sayım sürerken bu borca sahip olan ve aftan yararlanmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Öte yandan gelen bilgiye göre; 31 Ağustos 2020 yapılandırma için milat olarak kabul edilecek ve yıl sonuna kadar başvuru yapılabilecek. Vatandaşlar başvuruların başlayacağı o tarih için araştırmalara başladı. Peki, Vergi borcu yapılandırma başvuruları ne zaman başlayacak? Vergi affı var mı, faizler silinecek mi? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…
Binlerce vatandaşı ilgilendiren vergi borcu yapılandırma kanunu, TBMM'den geçti. Gelen bu son dakika haberinin ardından vatandaşlar başvuruların başlayacağı o tarih için araştırmalarına başladı. Öte yandan bu yapılandırmanın kapsadığı alanlar da yine vatandaşların merak ettiği konular arasındaki yerini alıyor…
BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?
Yapılandırma 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçları kapsayacak.
Yararlanmak isteyenler başvurularını yıl sonuna kadar yapabilecek.
Son dakika düzenlemesine göre vergi borçları ile il özel idarelerine, belediyelere olan borçların ilk taksiti 2021'in Ocak ayında, SGK'ya olan borçların ilk taksiti de 2021 Şubat ayında ödenecek.
BORÇ YAPILANDIRMA KANUNU NELERİ KAPSIYOR?
Vatandaşın ödemediği vergi borçları, emlak, motorlu taşıtlar vergileri, gençlerin öğrenim kredileri, trafik cezaları, seçim, nüfus, askerlik para cezaları, otoyol geçiş cezaları, Gümrük Bakanlığınca takip edilen gümrük vergileri ve para cezaları, Sosyal Güvenlik Kurumunca takip edilen sigorta primleri, çeşitli kanunlara dayalı uygulanan damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları, il özel idarelerinin, asli ve fer'i amme alacakları, belediyelerin vergi, emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi alacakları yeniden yapılandırma kapsamında olacak.
TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidatları da yapılandırma kapsamında olacak.
ÖDEMELER NASIL OLACAK?
Ödemeler ikişer aylık aralıklarla 18 taksitle yapılabilecek.
Borçlarını ilk taksit süresi içinde peşin ödeyenler, gecikme faizinden tümüyle kurtulacak.
Borçlarını taksitle ödemek isteyenler 6, 9, 12 ya da 18 taksiti tercih edebilecek.
Borçlu olan vatandaşları ilgilendiren son dakika haberi Meclisten geldi. Buna göre TBMM Genel Kurulu, bugüne kadarki en kapsamlı borç yapılandırmalarından biri olarak kabul edilecek yasayı kabul etti.
Yeni yasa ile yaklaşık 4 milyon kişinin toplam 500 milyar liralık borcu yapılandırılmış olacak. Koronavirüs Pandemisi nedeniyle ödeme zorluğu çeken tüm vatandaşların nefes alması sağlanacak. Yasanın satır aralarından edinilen son dakika bilgilerinde vergiden trafik cezalarına, öğrenim kredisine kadar devlete olan borçların 18'e kadar varan taksitlerle ödenebileceği görüldü.