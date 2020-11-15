Dijital müşteriye sanal asistan yanıt verecek

Pandemi döneminde küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ) web sitesi ve sosyal medya üzerinden satış yapmayı öğrenmek zorunda kaldı. Ancak internet ve sosyal medyadan gelen talebi, soruları yanıtlamak kolay değil. Statista'ya göre 2017'de 369 milyon dolar olan chatbot pazarının, 2024'te 2.2 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.İş Bankası girişim hızlandırma programı Workup girişimleri arasında yer alan Ingosa, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, website ve sosyal medya üzerinden gelen sorulara hızlıca cevap verebilecekleri, sanal asistan hizmeti sunan chatbot yazılımıyla hizmet veriyor. Web sitesine girdiğinde kaybolan, keşif ve değerlendirme aşamasındaki kafası karışık kullanıcıya kişisel bir asistanla etkileşimli ve akıllı bir pazarlama sunarak yardımcı olan Ingosa girişimi Dürin Artuk ve Gökçe Duman tarafından kuruldu.Mevcutta 2 adet düzenli ödeme aldıkları kullanıcının olduğunu söyleyen Ingosa Kurucu Ortağı Gökçe Duman, şunları anlattı: "5 erken aşamada çözümümüzü kullanmaya başlayan ve yeniliklerimizi takip eden iş ortağımız var. Şimdilik, sektörüne ve markanın sosyal medyadaki ya da web sitesindeki toplam trafiğine göre değişebilen bir yapıda, aylık ortalama 2-3 bin civarı konuşma yönetir durumdayız. Hazırladığımız akıllı sanal asistanlar, istenildiği takdirde 32 farklı dile adapte edilebiliyor ve aynı anda sınırsız kişiyle 7/24 konuşabiliyor. Dönemsel olarak da tasarlanıp kullanılabilen botlar yaratmak mümkün. Geçen yıl bu zamanlarda, küresel çevre konferansları düzenleyen bir marka için, İngiltere'deki bir çevre konferansıyla ilgili sıkça sorulan soruları yöneten ve etkinlik için kayıtları alıp satış temsilcisine yönlendiren Facebook Messenger botumuz da olmuştu."Pandemiyle birlikte evde ve internette geçirilen sürenin artmasına paralel olarak chatbotlara da ilgi arttığını vurgulayan Dürin Artuk, sözlerine şöyle devam etti: "Hatta WHO'nun da Kovid- 19 ile ilgili sıkça sorulan sorulara ve günlük istatistiklere cevap verdiği bir WhatsApp bot projesi de oldu. Yoğun bilgi akışı gerektiren durumlarda, kopyala yapıştır verilen cevaplar yerine chatbotlar sayesinde hızlı ve otomatik bir şekilde bu bilgi akışı sağlıklı bir şekilde istenilen kanal üzerinden gerçekleştirilebiliyor."Chatbotun bulunduğu websitesinin veya platformun profiline göre değiştiğini söyleyen Gökçe Duman, "Gelen kullanıcılar oturum başına ortalama 5-10 yazışma yapıyor şu an için. Google Dialogflow gibi global doğal dil işleme altyapılarına entegre olan sistemimiz sayesinde ihtiyaca göre WhatsApp, Facebook Messenger, Slack, Twitter ya da tamamen websitesine özel olarak akıllı sanal asistanlar oluşturabiliyoruz. Entegre edilen platforma ve yine ihtiyaca göre de CRM, canlı chat, kargo takip ya da konuşma içerisinden satın alma entegrasyonları da yapılabiliyor. Bu yaz, İş Bankası destekli Workup Girişimcilik Programı'na katılma şansı elde ettik ve programdan güncel bir örnek vermek gerekirse yine 7. dönem girişimlerinden olan Bakiyem ile birlikte ortak bir çalışma başlattık" diye konuştu.