8 binden fazla görüşme yapılacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİ- AD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, bugün başlayan ve 21 Kasım'a kadar TÜYAP İstanbul Fuar Merkezi'nde sürecek olan 18. MÜSİAD Expo Ticaret Fuarı'nda iş dünyasının kalbinin atacağını söyledi. Fuarın bu yıl ilk kez 'hibrit fuar' deneyimi sunacağını söyleyen Saygılı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla pandemi başladıktan sonra yapılan en büyük fuar olacak" dedi. Fuarın üretim, ticaret, ihracat ve yatırım alanlarında, iş insanlarının tüm dünyayla temas ederek işlerini geliştirmesine vesile olacağını, 6 salonda, 60 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacaklarını ve 8 binin üzerinde B2B iş görüşmesinin yapılmasının hedeflendiğini ifade eden Bilal Saygılı, fuarda bu yıl online ziyaretçi sayısının ise milyonlara ulaşmasının beklediklerini söyledi.Yurtdışından da yüksek katılım beklediklerini söyleyen Bilal Saygılı, MÜSİAD Expo'nun Özbekistan, Pakistan, Kazakistan, Sudan, Libya, Katar, Nijerya, Güney Afrika, İran, Irak ve Venezuela başta olmak üzere, 88 ülkeden yabancı alım heyetinin katılacağı pek çok organizasyona ev sahipliği yapacağını kaydetti. Başkan Saygılı, "Ayrıca MÜSİAD Expo'da dünyanın dört bir yanından gelecek sanayici ve iş insanlarının katılacağı 24. Uluslararası İş Forumu-International Business Forum (IBF) toplantılarında 'Virüs Ekonomisi: Yeni Dünyada Ayakta Kalmak ve Gelişmek' konusuyla önemli bir gündemi ele alacak" diye konuştu.MÜSİAD Expo'nun, salgın nedeniyle gelemeyenler için de hibrit fuar deneyimi sunacağı bilgisini veren Bilal Saygılı, konuyla ilgili şunları anlattı: "18. MÜSİAD Expo Ticaret Fuarı, pandemi başladıktan sonra fiziksel ağırlıklı yapılan en büyük fuar etkinliği olacak. Fiziksel olarak birçok sektörden 200'den fazla firma fuara katılacak. Buna entegre olarak sanal fuar da 10 gün boyunca devam edecek. Maske-mesafe-temizlik kuralına maksimum seviyede dikkat edilerek yürütülecek organizasyonda tüm katılımcı ve ziyaretçiler hassas kontroller sonrasında içeri girebilecek ve fuar alanında temassız teknolojiler kullanıma sunulacak."Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı Hasan Basri Acar, MÜSİAD Expo Ticaret Fuarı'nda Türkiye'nin 2023 vizyonuna katkı sunacak bir program gerçekleştirileceğini belirtti. Acar, yaptığı yazılı açıklamada, iş dünyasının 18-21 Kasım'da yapılacak MÜSİAD Expo Ticaret Fuarı'na yoğun ilgi gösterdiğine işaret ederek, "Sağlık ve hijyen tedbirleri açısından her türlü önlem ve güvenliğin alındığı fuara MÜSİAD Ankara geniş bir katılım sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. Fuarda sektörün öncü firmaları ile kamu kurumlarının bir araya geleceğini belirten Acar, yerli ve milli üretim ile Türkiye'nin 2023 vizyonuna katkı sunacak bir programın düzenleneceğini kaydetti. Acar, "MÜSİAD Ankara, sanayi ve iş dünyasının katılımıyla fuarda yerini alacaktır" değerlendirmesinde bulundu.