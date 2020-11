EXPO’da karavan da var yerli otomobil de

Türkiye'nin teknoloji zirvesi haline gelen MÜSİAD EXPO Fuarı'nda bu yıl ilk kez yerli ve milli otomobil TOGG da sergilenecek. Savunma sanayisinden iletişim teknolojilerine kadar her alandaki gelişmelerin dünyaya sunulacağı fuarda bu yıl ilk kez karavan üreticilerinin de yer alacağını söyleyen MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, "Bizler MÜSİAD olarak, bildiğiniz gibi ülkemizin kalkınmasına ve ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sunabilmek adına birçok proje geliştiriyoruz. Bu projelerimizin detaylarını ve bir kısmını belki ilk kez fuar kapsamında ziyaretçilerimizle paylaşacağız" dedi.Kaan, diğer EXPO'lardan farklı olarak bu yıl karavan turizmini desteklemek amacıyla her gelir düzeyine hitap edecek karavanların yer alacağını söyleyen Kaan, "Karavan turizmi, Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme ve Turizm Yatırımlarını Çeşitlendirme stratejimiz kapsamında ilk kez MÜSİAD tarafından ortaya kondu ve oldukça geniş bir zeminde rağbet gördü. Biz de bu yılki EXPO'da karavan üreticilerine yer verdik" diye konuştu.Kaan, ayrıca bu yıl EXPO kapsamında milli elektrikli araçların da gösteriminin gerçekleşeceğini vurgulayarak, "Milli gurur kaynağımız olan bu girişime, MÜSİAD olarak fuar bünyesinde yer vermekten dolayı çok mutlu ve gurur duyuyoruz. Bu yıl MÜSİAD EXPO fuarımıza, hem fiziki olarak hem de online katılım olacağı için, 100 binlerce ziyaret gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu yılki fuar, yaklaşık 8 bin ikili iş görüşmesine ev sahipliği yapacak. 24 sektörden yüzlerce firmanın katılacağı fuar, ziyaretçi ve stantlı katılım anlamında yurtdışından yoğun ilgi görüyor. Venezuela'dan Özbekistan'a, Endonezya'dan Almanya ve Pakistan'a kadar pek çok ülkeden stantlı katılım gerçekleşecek. Ziyaretçi katılımında ise Avrupa, Asya-Pasifik, Avrasya, Afrika ve MENA ülkelerinden yoğun talep var" diye konuştuÇalışmaların pandemi tedbirlerine ve TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi standartlarına uygun şekilde, titizlikle yürütüldüğünü söyleyen Kaan, "Küresel bir krize sebep olan Kovid-19 pandemisi dolayısıyla bu yıl MÜSİAD EXPO'nun hazırlıklarını, tüm pandemi tedbirlerine ve TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi standartlarına uygun şekilde, titizlikle yürütüyoruz. Fuar kapsamındaki her organizasyonumuzu, her adımımızı, maske-mesafe- temizlik kuralını hiçbir şekilde göz ardı etmeden yürüteceğiz; bunun için tüm önlemlerimizi aldık. Tüm katılımcı ve ziyaretçiler hassas kontroller sonrasında içeri girebilecek ve fuar alanında temassız teknolojiler kullanıma sunulacak. Yoğunluk kontrolü ve dezenfeksiyon işlemleri için ise özel ekipler görev yapacak" dedi.Organizasyonun özellikle pandemi döneminde gerçekleştirilmesinin ayrı bir önem taşıdığını söyleyen Abdurrahman Kaan, "MÜ- SİAD EXPO, üretim, ticaret, ihracat ve yatırım alanlarında, ülkemizin iş insanlarının tüm dünyayla temas ederek işlerini geliştirmesine vesile olacak" diye konuştu.