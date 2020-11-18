Her fuarda iş hacmi yüzde 10 artıyor

MÜSİAD'ın iki yılda bir düzenlediği Expo 2020 Fuarı başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ın ev sahipliğinde yapılan fuar, tüm dünyadan katılımcılarla Türkiye ekonomisine katkı sunuyor. 10 milyar dolarlık iş hacminin oluşturulduğu 17'nci MÜSİAD Expo'ya göre, bu yıl yapılacak olan organizasyonda bu rakamın yüzde 10 oranında artması hedefleniyor.TÜYAP İstanbul Fuar Merkezi'nde bugün başlayan ve 21 Kasım'a kadar devam edecek olan 18. MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı, yurtdışından yoğun ilgi görüyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen, gelen rekor sayıda ziyaretçi başvurusu ve stant talebi, yüzleri güldürdü. Almanya'dan Endonezya'ya, Venezuela'dan Özbekistan'a kadar birçok ülkeden şirkete ev sahipliği yapacak fuarda, Avrupa, Asya-Pasifik, Orta Asya, Afrika ve Ortadoğu bölgeleri öne çıkıyor. Türkiye'nin küresel ölçekte en yaygın ve en büyük sermaye platformu MÜSİAD ile Türkiye'nin en büyük fuar organizatörü TÜYAP güçlerini birleştirerek dünya çapında ses getirecek organizasyonu gerçekleştirecek. Pandemi şartlarına uygun şekilde bu yıl ilk kez TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde fiziksel olarak yapılan MÜSİAD Expo Ticaret Fuarı, 10 salonda, 50 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştiriliyor. Fuara 40 bini aşkın şirketi temsil eden ve tamamı profesyonel olan 100 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor. Bitimine kadar 8 binin üzerinde B2B iş görüşmesine ev sahipliği yapacak fuara, Avrupa, Asya-Pasifik, Orta Asya, Afrika ve Ortadoğu ülkelerinden binlerce işadamı katılıyor. Ayrıca fuarla eş zamanlı olarak Uluslararası İş Forumu-International Business Forum (IBF) da düzenleniyor.Ülkemizin küresel pazarlarda etkin rol oynaması için çalışmalarını sürdüren MÜSİAD, uluslararası ticaretin gelişmesinde önemli bir rol oynayan fahri konsolosları MÜSİAD EXPO 2020'de bir araya getirerek "Dünya Fahri Konsolosları Ticaret ve Diplomasi Zirvesi" düzenleyecek. Başta ABD, Avrupa ve Asya bölgeleri olmak üzere, tüm dünyadan 82 fahri konsolosun katılımlarıyla hayata geçirilecek etkinlikte, katılımcılar tecrübe ve birikimlerini iş insanlarıyla paylaşarak ülkemizin ihracatının gelişmesine katkıda bulunacak. MÜSİAD Expo'da açılacak girişimcilik holü ile Türkiye'nin önemli gücü haline gelen ve dünyada ses getiren yatırımlar, ziyaretçilerle buluşuyor. Yatırımcı ile girişimciyi bir araya getiren organizasyonda, yeni iş alanlarının oluşması sağlanarak Türkiye'deki istihdama doğrudan katkı yapılması hedefleniyor.Küresel bir krize neden olan pandemi sebebiyle MÜSİAD Expo hazırlıkları titizlikle yapılıyor. Pandemi sonrası fiziksel ağırlıklı yapılan en büyük fuar etkinliği olmaya hazırlanan Organizasyon, salgın nedeniyle gelemeyenler için de 'hibrit fuar' deneyimi sunacak. Fiziki olarak gelen binlerce işadamını ve sanayiciyi ağırlamaya hazırlanan fuarın katılımcıları, TÜ- YAP'ın sağladığı teknolojik altyapı sayesinde fuar ziyaretçileri ile yalnızca fuar alanında değil, fuar sona erdikten sonra da dijital platformda bir araya gelerek ticaret yapabilecek. Tüm katılımcı ve ziyaretçilerin hassas kontroller sonrasında içeri girebileceği fuar alanında temassız teknolojiler kullanıma sunulacak. Yoğunluk kontrolü ve dezenfeksiyon işlemleri için ise özel ekipler görev yapacak. Maske-mesafe-temizlik kuralını hiçbir şekilde göz ardı etmeden yürütülecek organizasyonda tüm katılımcı ve ziyaretçiler hassas kontroller sonrasında içeri girebiliyor ve fuar alanında temassız teknolojiler kullanıma sunuluyor. Fuar alanında aynı anda 6 bin kişi bulunabilecek. Yoğunluk kontrolü ve dezenfeksiyon işlemleri için ise özel ekipler görev yapıyor. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, 95 ülkede irtibat noktasına sahip MÜSİAD'ın, geniş teşkilat ağına sahip bir dernek olduğunu dolayısıyla fuara yurtdışından bakanlar, üst düzey bürokratlar, valiler, milletvekilleri, belediye başkanları, oda ve borsa başkanları, yabancı alım heyetleri, basın mensupları ve seçkin iş insanlarının yoğun katılımının beklendiğini söyledi.