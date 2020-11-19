Türkiye’nin otomobilinde yerlilik % 68’e çıkacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilde dünyada rekabetçi olacak çok önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu araçlar 2022'nin sonunda yola çıktığında yerlilik oranı yüzde 51 olacak. 2026 yılında yerlilik oranı yüzde 68 seviyelerine çıkacak" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2020 Ticaret Fuarı'nın açılışında konuşan Varank, fuara yurtiçi ve yurtdışından gelecek katılımcıların Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) standında epeyce vakit harcayacağını söyledi. Türkiye'nin Otomobili projesinin araba üretmenin çok daha ötesinde bir vizyona sahip olduğunu dile getiren Varank, şunları söyledi:

"Adeta sıfırdan bir mobilite ekosistemi kurmak için yola çıktık. Pek çok yerli tedarikçi şimdiden TOGG ailesine katıldı. Tedarikçilerin içinde daha önce hiçbir ana üreticiyle çalışmamış gencecik girişimler, startuplar var. Batarya üretimi de küresel bir markayla işbirliği halinde ülkemizde gerçekleşecek."







DÜNYADA REKABETÇİ OLACAK

TOGG ile sürekli iletişim halinde olduklarını vurgulayan Bakan Varank, Türkiye'nin Otomobili'ne yönelik eleştirilere değinerek, şöyle konuştu:

"Bu arabanın birtakım parçaları yurtdışından getiriliyorsa bu nasıl yerli araç oluyor eleştirileri var. Şunun farkında değiller. Dünyada rekabetçi bir ortam var. Bu otomobilin fikri mülkiyet hakları, mühendisliği, yönetici kararları tamamen Türkiye'ye ait. Burada yabancı bir ürünü getirip araca entegre etmemiz gerekiyorsa bundan asla çekinmeyiz. Çünkü biz dünyada rekabetçi olacak çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bunun gereği neyse onu da yapmaktan çekinmeyiz."







SABİT YATIRIMDA ARTIŞ VAR

İmalat sanayisinde kapasite kullanımının, siparişlerin, üretim ve ihracatın güçlü bir ivme yakaladığını belirten Bakan Varank, "Sabit yatırımlarda ciddi artış görüyoruz. Reel sektörün yatırım talebi, ocak-ekim döneminde geçen seneye göre yüzde 21 arttı. İlk 10 ayda 159 milyar liralık sabit yatırım için 8 bin 396 teşvik belgesi düzenledik" dedi.







İSTİHDAMA DOĞRUDAN KATKI HEDEFLENİYOR

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Yatırımcı ile girişimciyi bir araya getirecek organizasyonda yeni iş alanlarının oluşması sağlanarak Türkiye'deki istihdama doğrudan katkı yapılması hedefleniyor" dedi.

Kaan, 10 salonda ve 70 bin metrekarelik bir alanda binlerce şirketin temsil edileceğini, 100 bine yakın ziyaretçiyi ağırlamayı hedeflediklerini belirtti. 8 binin üzerinde B2B iş görüşmesini hedeflediklerini aktaran Kaan, fuarın dünyanın dört bir yanından gelecek sanayici ve iş insanının da katılacağı Uluslararası İş Forumu- (International Business Forum (IBF) ile önemli toplantılara ev sahipliği yapacağını kaydetti. Kaan, "Tüm dünyada etkin rol oynayan fahri konsoloslar, edindikleri tecrübe ve birikimleri iş insanlarıyla paylaşarak ihracatın gelişmesine katkıda bulunacak. Ayrıca fuarda, 4 kıtadan 20 yeni kuruluşla MOU anlaşması imzalanarak, ihracatın ve ticari ilişkilerin gelişmesi noktasında önemli bir adım atılmış olacak" ifadelerini kullandı.







KKTC'NİN YERLİ OTOMOBİLİ GÜNSEL SAHNEDE

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yerli otomobili 'Günsel' de fuarda görücüye çıktı. Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 160 Türk mühendis ve tasarımcının 1.2 milyon saat emekle geliştirdiği, KKTC dışında ilk lansmanı Türkiye'de yapılan Günsel'in yüzde 100 elektrikli modeli B9'un test sürüşleri de gerçekleştirildi. Alınan bilgiye göre, seri üretimi 2021'in son çeyreğinde başlayacak Günsel'in üretim kapasitesi 2025'te yıllık 30 bin adede ulaşacak. Günsel Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Şu an yüzde 70 gibi bir yerliliğe sahibiz" dedi.







TOGG TEKNOLOJİLERİ DE FUARDA

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), ürün gamındaki bütün modellerinde kullanacağı doğuştan elektrikli, akıllı ve bağlantılı platformlarının teknolojisini fuarda 7'nci salonda, 731 numaralı stantta ziyaretçilerle buluşturdu. Teknolojiler arasında; Doğuştan Elektrikli Modüler Platform, Yüksek Menzil, Etkileyici Performans, Sürüş Konforu, İleri Sürüş Güvenliği ve Zamanın Ötesinde Akıllı Sürüş yer alıyor.