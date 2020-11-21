Ormanköy’ün bahçe villa ve teras loftlarına yoğun talep

Pandemi süreci ile birlikte konut alıcılarının gayrimenkul talebinde de ciddi değişimler yaşanıyor. Konut almak ya da koronavirüs nedeniyle evini değiştirmek isteyenler artık az katlı, mümkünse bahçeli ve geniş balkonlu 'sağlıklı evler'e yöneliyor. Çekmeköy'de hayata geçirdikleri Ormanköy projesindeki bahçeli villa ve teras loftların yoğun taleple karşı karşıya kaldığını söyleyen Dap Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, projeyi hayata geçirmeden önce 58 bin kişiden görüş aldıkları bilgisini verdi. Yılmaz, "1999 depreminin hemen ardından deprem kriterleriyle tanışmıştık. O tarihten sonra yapılan konutların tamamı, zaman içinde güncellenen deprem yönetmeliklerine göre inşa edildi. Koronavirüs süreciyle birlikte bu kriterlere bir yenisinin daha eklenmesi gerekiyor; o da sağlıklı ev kriterleri. Pandemi öncesinde çalışmasına başladığımız 'sağlıklı ev' konseptini Çekmeköy'deki Ormanköy projemizde hayata geçiriyoruz. Bunun için doktorlardan oluşan bir sağlık kurulu oluşturduk ve sağlıklı ev kriterleri'ni belirledik" şeklinde konuştu. Yaşanan son İzmir depremini hatırlatan Ziya Yılmaz, şunları kaydetti: "Pandeminin hayatımızda oluşturduğu olumsuzluklara rağmen, deprem hâlâ en çok dikkat etmemiz gereken önceliğimiz. DAP Yapı'nın bundan önce hayata geçirdiği tüm projelerde olduğu gibi Ormanköy ve Nişantaşı projelerinde de bir numaralı önceliğimiz deprem güvenliğidir. 1999 yılı, gayrimenkul sektörü için ciddi bir milad oldu. Sonrasında yapılan tüm projeler yeni deprem yönetmeliklerine göre inşa edildi. Bu açıdan pandemi sürecini de sadece gayrimenkul sektörü açısından değil, yaşamımızın tüm alanı açısından bir milat olarak kabul etmek gerekiyor. Biz, kullanılan malzemelerin kalitesinden karot beton dayanım değerine kadar bütün detayların ince elenip sık dokunduğu yapılara sağlıklı ev diyoruz."Doğal yaşamın artık eskisinden daha önemli bir hal aldığını da söyleyen Ziya Yılmaz, "Sabahları koşunuzu yaparken sincapların, ceylanların ve atların size eşlik etmesi şehrin stresinden uzaklaşmanızı sağlayacak. Bu anlamda Ormanköy yaşam vadisinde, yaklaşık 60 bin metrekareyi kapsayan doğal koru alanımız bulunuyor" dedi.ORMANKÖY projesindeki, mağaza ve dükkânların yer aldığı ticari üniteler için de şirket geçtiğimiz haftalarda ön talep dönemi başlamıştı. Ticari etki alanı olarak 2 milyon insana hitap eden Alemdağ Caddesi'nin en değerli bölgesinde, 70 adet, 68 ila 450 metrekare arasında mağaza ve dükkânın bulunduğu proje, merkezi konumuyla yatırımcılara büyük bir avantaj sunuyor. Ticari üniteler için ayrıca 120 ay vade imkânı sağlanıyor. Açık hava ticaret merkezi özelliği taşıyan Ormanköy Çarşı'daki dükkân ve mağazalar, Alemdağ Caddesi üzerinde, yürüme mesafesindeki yaklaşık 200 bin kişinin yaşadığı, araç ve insan trafiğinin yoğun olduğu bölge halkına hitap ediyor.ZİYA Yılmaz, Ormanköy projesinde hayata geçirdikleri 'Sağlıklı Ev Kriterleri'ni şöyle sıraladı:1- Birincisi her binada elbette asansör olacak. Fakat asansöre ihtiyaç duymadan çıkılabilecek yükseklikteki eve sağlıklı ev diyoruz.2- İkincisi ise bahçe konusu... Sağlıklı evlerde bahçe yoksa teras, teras da veremiyorsanız kesinlikle geniş balkona sahip olunacak.3- Üçüncüsü orman konusu çok önemli... Çünkü ormanlarımız sadece oksijen deposu değil aynı zamanda da şifa kaynağı... Bu yüzden sağlıklı ev orman içinde ve geniş bir yeşil alana sahip olmak zorunda.4- Dördüncü olarak bir diğer konu da hiç şüphesiz havalandırma sistemi...5- Beşinci ve son kriter ise hepimizin bildiği gibi elbette deprem yönetmeliği...