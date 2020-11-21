Son dakika haber | Corona aşısı fiyatı ne kadar? Pfizer - BioNTech coronavirüs aşısı fiyatı ne kadar olacak?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs tüm dünyayı etkilerken, corona virüs aşısı da merakla bekleniyordu. Corona aşısıyla ilgili gelen müjdeli haberin ardından bugün Avrupa Birliği Pfizer - BioNTech ile corona virüs aşısı fiyatı konusunda anlaştığını duyurdu. Reuters'tan gelen son dakika haberine göre; Avrupa Birliği'nin Pfizer - BioNTech ile anlaşması kapsamında, 300 milyon doz karşılığında ne kadar ödeme yapacağı da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...