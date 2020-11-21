Son dakika haber | Corona aşısı fiyatı ne kadar? Pfizer - BioNTech coronavirüs aşısı fiyatı ne kadar olacak?

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haber | Corona aşısı fiyatı ne kadar? Pfizer - BioNTech fiyatı ne kadar olacak?

Pfizer ve BioNTech'in ürettiği corona virüs aşısının fiyatı belli oldu. haberine göre; Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşı için doz başına 15,5 Euro karşılığında anlaşma sağladı. Söz konusu haberin ardından ' ne kadar?' 'Pfizer - BioNTech aşısı fiyatı' sorgulamaları internet üzerinden hızlandı. AB'nin anlaşma ile 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro ödeyeceği açıklandı.

Giriş Tarihi: 21.11.2020 09:38 Son Güncelleme: 21.11.2020 09:40 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ! Corona aşısı fiyatı ne kadar? Pfizer - BioNTech corona aşısı fiyatı belli oldu...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs tüm dünyayı etkilerken, corona virüs aşısı da merakla bekleniyordu. Corona aşısıyla ilgili gelen müjdeli haberin ardından bugün Pfizer - BioNTech ile konusunda anlaştığını duyurdu. Reuters'tan gelen haberine göre; Avrupa Birliği'nin Pfizer - BioNTech ile anlaşması kapsamında, 300 milyon doz karşılığında ne kadar ödeme yapacağı da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ! Corona aşısı fiyatı ne kadar? Pfizer - BioNTech corona aşısı fiyatı belli oldu...

DOZ BAŞINA 15,5 EURO

AB'nin Pfizer/BioNTech ile anlaşması kapsamında, 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro ödeyeceği açıklandı. Buna göre koronavirüs aşısına doz başına 15,5 euro ödenecek.

SON DAKİKA HABERİ! Corona aşısı fiyatı ne kadar? Pfizer - BioNTech corona aşısı fiyatı belli oldu...

VİRÜSE KARŞI YÜZDE 95 ETKİLİ

Amerikan ilaç firması Pfizer, BioNTech ile yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının 3'üncü aşama denemelerini sonuçlandırdığını ve aşının virüse karşı yüzde 95 etkili olduğunu belirtmişti.

SON DAKİKA HABERİ! Corona aşısı fiyatı ne kadar? Pfizer - BioNTech corona aşısı fiyatı belli oldu...

Şirketten yapılan açıklamada, Pfizer'in bilim insanı Prof. Dr. 'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdiği aşının 3'üncü aşama denemelerinde Kovid-19'a karşı yüzde 95 etkili olduğu bildirilmişti.

SON DAKİKA HABERİ! Corona aşısı fiyatı ne kadar? Pfizer - BioNTech corona aşısı fiyatı belli oldu...

Aşının yaş, etnik grup ve cinsiyete karşı tutarlılık gösterdiği belirtilen açıklamada, aşının 65 yaş üstü kişilerde ise yüzde 94 etkili olduğu kaydedilmişti.

SON DAKİKA HABERİ! Corona aşısı fiyatı ne kadar? Pfizer - BioNTech corona aşısı fiyatı belli oldu...

1.3 MİLYAR DOZ ÜRETİLECEK

Açıklamada, 2020'de aşıdan 50 milyon doz, 2021'in sonuna kadarsa 1,3 milyar doz üretilmesinin planlandığı ifade edildi.

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Son dakika haber | Corona aşısı fiyatı ne kadar? Pfizer - BioNTech coronavirüs aşısı fiyatı ne kadar olacak?
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