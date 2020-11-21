Türkiye lojistik üs oluyor

PARA Dergisi'nin Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nin dördüncüsü önceki gün düzenlendi. Panelistler, pandemiyle birlikte değişen ve şekillenen global ticarette, Türkiye'nin avantajlı konuma geçtiğini ve lojistik üs olacağını vurguladı.Moderatörlüğünü Sabah Gazetesi KOBİ yazarı Metin Can'ın üstlendiği 'E-İhracat-İşinizi Dünyaya Taşıyın' başlıklı panelde konuşan Inveon Kurucu Ortağı Yomi Kastro, Türkiye'nin e-ticaret potansiyelinin Avrupa'ya kıyasla daha büyük olduğunu söyledi. Ali Express Türkiye ve MENA Müdürü Yaman Alpata da, Türkiye'nin lojistik konumu nedeniyle 1 milyarlık nüfusa hizmet edebilecek noktada olduğunu söyledi. Alpata, "Ali Express'in 190 ülkeye satışı ve 200 milyona yakın müşterisi var. Üyelerimiz Fransa'da Fransız müşterilerine, Rusya'da Rus halkına satış yapıyor. Tüm dünyaya sadece Çin ve Türkiye'den satış yapılabiliyor" diye konuştu. ETİD Yönetim Kurulu Başkanı-TOBB E-Ticaret Meclisi E-İhracat Komitesi Başkanı Emre Ekmekçi ise, hükümetin e-ticaret ve e-ihracatı hızlandırmak için ciddi çalışmaları hayata geçirmeye başladığını söyledi. Halkbank KOBİ Pazarlama Daire Başkanı Güvenç Usta ise, KOBİ'lerin ihracatçıya dönüşmesi için çalıştıklarını kaydetti. Ideasoft Kurucu Ortağı Seyhun Özkara, firmaların dijitalleşme ve e-ticarette daha fazla fizibilite yapması gerektiğine dikkat çekti. "Yatırımcıların Gözünden Pandemi Sonrası" panelinde girişim sermayesi uzmanları bir araya geldi. Türk Telekom Strateji Planlama ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Türk Telekom Ventures Yönetim Kurulu Üyesi Barış Karakullukçu, pandemi sürecinde hem çalışmalara hem de yatırımlara hız verdiklerini belirtti. ScaleX Kurucu Ortağı Dilek Dayınlarlı da, "Girişim sermayesi yatırımları tüm dünyada yükselişe geçti" dedi. Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt ise, pandemiyle beraber daha önce öne çıkmamış olan yeni kategorilerin önem kazanmaya başladığını söyledi. Tarvenn Kurucu Ortağı Mustafa Kopuk, pandemi döneminde oyun sektörüne yatırım yaptıklarını ifade etti. Revo İstanbul Direktörü Berkin Toktaş da, "Yeni süreçte eğitim teknolojileri ve uzaktan çalışmaya yönelik her türlü girişime odaklanacağız" dedi."GELECEK Tarımda" başlığıyla düzenlenen panelde konuşan TreeT BUBA Genel Müdürü Mustafa Tamer, üniversitelerle sanayi arasında bir köprü kurup tarımdaki girişimleri desteklediklerini söyledi. Forfarming Kurucusu ve CEO'su Levent Atlas da pandemiyle birlikte tarım teknolojilerinin önem kazanmaya başladığını kaydetti. Tabit'in Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Yıldırım da "Türkiye'ye 3-5 saat uçuş mesafesinde 570 milyon insanın 114 milyonu tarım yapıyor. Tarım teknolojisinde önemli fırsatlar var" dedi. Tarla. io'nun Kurucu Ortağı Kerem Erikçi, devletten ve açık bilgi sistemlerinden sağladıkları dataları bilgiye, bilgiyi öngörüye dönüştürerek çiftçilere hizmet verdiklerini anlattı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner Koç ise "Tarımda Ar-Ge yapmak zorunlu" diye konuştu."ANADOLU'NUN Girişimi" konulu paneli Girişim Merkezi Kurucusu ve TİM-TEB Girişimevi Koordinatörü Mehmet Şöhrap Sanlı moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Panelde StartupFon Kurucusu Gülsüm Çıracı, KOSGEB İstanbul İMES Müdürü Ertuğrul Çetinkaya ve Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç, Anadolu girişimlerinin potansiyelini değerlendirdi."FINANSAL Teknolojilerin Yarını" panelinde konuşan Colendi Kurucusu Bülent Tekmen, Fintech alanında Türkiye'nin iyi bir noktada oluğunu belirterek, "Bankacılık dünyası fintech ekosistemini agresif bir şekilde gelişmeye itiyor. Fintech ekosisteminden çok sayıda unicorn çıkacağını tahmin ediyoruz" dedi. Takasbank Genel Müdür Yardımcısı Serkan Aşkar, sektörün bu alanda yüksek potansiyelin bulunduğunu belirtti. Halkbank Bilgi Teknolojileri Operasyon Daire Başkanı Namık Kemal Uçkan ise fintech'leri hem müşteri hem de iş ortağı olarak gördüklerini söyledi. Insha Ventures CEO'su Yakup Sezer ise, fintech lokomotifi olmayı hedeflediklerini kaydetti. Figopara Kurucu Ortağı Koray Bahar, kendilerini alıcı ve satıcıyı buluşturan platform olarak tanımladı. Param Kurucusu Emin Can Yılmaz ise, yeni kurulacak fintech'lerin önünün açık olduğunu söyledi.