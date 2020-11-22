SON DAKİKA HABERLER: Restoranlardan yeni hamle! Yasak sonrası harekete geçtiler

SADECE PAKET SERVİS



İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, yemeiçme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya 'gel-al' hizmeti sunacak. Saat 20.00'den sonra bu hizmet de sonlandıracak, sadece telefonla ya da online sipariş verilecek.

➥Yeme-içme yerleri, 10.00- 20.00 saatlerinde sadece paket servis veya 'gel-al' hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

➥Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmaları, saat 20.00'den sonra 'gel-al' şeklindeki hizmetini de sonlandıracak.

➥Sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.