Son dakika haberleri! Yeni adımlar geliyor; yatırımcı korunacak

ARABULUCULUK MERKEZİ KURULUYOR

Reform kapsamında bir önemli düzenleme de hayatımıza yeni giren arabuluculuk müessesesi ile ilgili olacak. Yapılacak son dakika düzenleme ile arabuluculuğun kapsamının genişletilmesi düşünülüyor. Arabulucular ticari davalara da bakıyor. Avukatlar bu düzenlemeye kendi ofislerinde bakıyor. Reform kapsamında ise en az 70-80 avukatın çalışacağı sadece ticaret davalarının arabuluculuğuna bakılacağı Arabuluculuk Merkezleri kurulması planlanıyor.