Son dakika: Borusan Lojistik büyük dolandırıldı! Dev anlaşmadaki 7 milyon euroluk zararın altından çalışanlar çıktı...

HAPİSLERİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda olayla ilgili iddianame düzenledi. İddianamede şirket yetkilileri ve diğer şirket sahiplerinin Borusan'ı toplam 7 milyon euro zarara uğrattıkları kaydedildi. Şüphelilerin yapılmayan taşımacılık faaliyetlerine konu çeklerin de sahte olduğu, bunu bilen Borusan yetkililerinin şirkete zincirleme bir şekilde maddi zarara uğratmalarına neden olduğu kaydedildi. 6 şüphelinin yer aldığı davada 10'ar yıla kadar hapisleri isteniyor. Dava ağır ceza mahkemesinde görülecek.