SON DAKİKA... Ekonomide müjdeli haberi bakan verdi: Hibe desteği geliyor!

ALTIN İTHALATINDA DÜŞÜŞ BAŞLADI

Pandemi ile birlikte küresel ekonomide artan belirsizlik nedeniyle Türkiye'de altın talebinde artışın yaşandığını belirten Pekcan son dakika açıklamaları içerisinde şu bilgilere de yer verdi "Ekim sonu itibarıyla 21.5 milyar dolar altın ithalatı gerçekleştirildi. Ocak-ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27.3 artış yaşandı. Söz konusu artış, altın ithalat rakamlarında da hem miktar hem de değer bazında arttı. 2020 Ağustos ayından sonra altın ithalatımız, göreceli olarak bir önceki aylara göre düşüş gösterdi. Ekim ayında, eylül ayına göre altın ithalatımız yüzde 40 azaldı."