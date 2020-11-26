İthale karşı ucuz olacak

Tüm dünyanın merakla beklediği Kovid-19 aşısı konusunda bir müjdeli haber de Türkiye'den geldi. AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Kendi aşımızla da ilgili önemli bir yere geldik" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "En geç nisanda kendi aşımızı uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz" açıklamaları gündeme damga vurunca tüm gözler bir anda Kayseri Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının üretim çalışmalarını yürüten Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi'ne çevrildi. Tekirdağ Çerkezköy'e bulunan tesislerinde faaliyetlerini sürdüren Koçak Farma'nın üretimini yaparak ticarileştirdiği aşılar Erciyes Üniversitesi tarafından gönüllülere uygulanıyor. Sürecin şu anda planlar doğrultusunda ilerlediğini söyleyen Koçak Farma CEO'su Dr. Hakan Koçak, "İnşallah çalışmalarımız nisan sonunda tamamlanacak. Süreç sıkıntısız devam ediyor. Aşılar hazır. İnşallah her şey yolunda giderse çalışmalarımızı nisan sonunda tamamlayarak aşımızı Türk insanının kullanımına sunacağız" dedi.







AYLIK KAPASİTE 10 MİLYON DOZ

Kayseri Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısı, yüzde 100 yerli Koçak Farma'nın Çerkezköy tesislerinde üretildi. Ülke genelinde gelecek taleplerin önemli bir kısmını karşılayacak durumda olduklarını söyleyen Hakan Koçak, "Çalışmalara geçen yıl nisan ayında başlamıştık. Aylık kapasitemiz 10 milyon doz. Üretim kapasitemiz yüksek. Gelecek taleplerin hepsini olmasa da büyük oranda karşılayacak durumdayız" diye konuştu. Hakan Koçak, yerli aşının fiyatı ile ilgili olarak da "Elbette yerli olduğu için daha uygun maliyetlerle elbette üreteceğiz. Şu anda fiyat konusunda bir şey söylemek çok zor. Bizim aşımızın ithale karşı daha uygun maliyetli olacağını düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.







1.5 MİLYAR TL'LİK YATIRIM

Koçak Farma, aşı üretimi konusunda tecrübeli bir firma. Diğer hastalıklarla ilgili aşı çalışmalarının Kovid-19'dan önce başladığını söyleyen Hakan Koçak, şu bilgileri verdi: "Biz 2015'ten itibaren aşı çalışmaları yapan bir şirketiz. Şu ana kadar kuduz, verem ve su çiçeği aşısı geliştirdik. 6 yılda biyolojik-biyoteknolojik ilaç üretim tesislerine mevcut tesislerimizin ilave yatırımlarına yaklaşık 1.5 milyar TL'lik ilave yatırım yapmıştık. Yani altyapımız hazırdı." Kovid-19 aşısı için özel alanlara ihtiyaç olduğunu hatırlatan Koçak, "Özellikle bu yüksek bulaşıcılı Kovid-19 için yüksek biyogüvenlikli alanlarınızın ve BSL3 ve ABSL3 laboratuvarlarınızın olması lazım. Bizim bu laboratuvarlarımız vardı. Kovid için mevcut tesislerimizde ikinci bir BSL3 üretim alanı oluşturduk. Buralar Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı akredite yerler. İlaç sanayinde Türkiye'de sadece bizim firmamızda bu alanlar var. Yani altyapımız zaten vardı, bunun üzerine Kovid- 19 aşısı için alanlar oluşturduk" şeklinde konuştu.







100 BİLİM İNSANI ÇALIŞIYOR

Kendisi de dahiliye uzmanı olan Hakan Koçak, yapılan çalışmalardan büyük gurur ve heyecan duyduğunu söyledi. Fiili olarak çalışmaların içinde yer almasa da süreci çok yakından takip ettiğini söyleyen Koçak, "Bizim Sanayi Bakanlığı'ndan onaylı Ar-Ge merkezimizde 100 bilim insanı çalışıyor. Bunlar sadece aşıyla ilgili değil, diğer ilaçlarla ilgili çalışıyorlar. Firmamız tamamen yerli ve milli. Yüzde 100 yerli sermayeliyiz. Hatta burada tersine beyin göçü yapıyoruz" dedi.



ÜÇ AŞAMALI ÇALIŞMA

Şu anda Erciyes Anadolu Üniversitesi'nin geliştirdiği Kovid-19 aşısını üreterek ticarileştiren Koçak Farma, kendi bünyesinde geliştirdiği Kovid aşısı ile ilgili de çalışmalarını yürütüyor. Aşılarla ilgili Faz1 çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Koçak, şu bilgileri verdi: "Bu süreç 3 aşamalı. Şu anda Faz 1 çalışmaları devam ediyor. Bunların sonuçlanması nisan-mayısı bulur. Fazlar sonuçlanmasıyla biz bir dosya hazırlayıp Sağlık Bakanlığı bünyesindeki İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu'na sunacağız. Onlar dosyayı inceledikten sonra ruhsat verecekler. Ruhsat aldıktan sonra da aşıyı piyasaya sunacağız."



HEDEFTE İHRACAT DA VAR

Bu ürünle ithalatın da önüne geçileceği değerlendirmesini yapan Hakan Koçak, "Almak isteseniz de ithal edecek ürün yok. Çünkü her ülke kendi aşısını önce kendi kullanmak isteyecek bu süreçte. Şu anda böyle bir sıkıntı var. Türkiye olarak biz kendi aşımızı ürettiğimizde önceliği kendi insanımıza vereceğiz. Elbette sadece iç piyasa için düşünmüyoruz. Virüs bütün dünyanın problemi olduğu için öncelik bizim ülkemizde olmak şartıyla tabi ki yurtdışına da düşünürüz. İletişime geçtiğiniz yerler var mı daha erken biraz daha ilerlemesi lazım" diye konuştu.