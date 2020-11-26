Son dakika: Varlık Barışı uygulamasında büyük fırsat! Varlık Barışı uygulaması nedir? İşte detaylar...

Yurt dışından getirilerek bildirime konu edilen varlıklar, bildirim sonrasında istenildiği gibi serbestçe kullanılabilecek. Bildirimde bulunan mükellefler, bu varlıklarıyla yatırım yapabilecekleri gib, bunları sermaye olarak da kullanabilecek.

Yurt dışında bulunan varlıkların, oralardaki banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve düzenlemenin yürürlük tarihi olan 17 Kasım 2020 itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30 Haziran 2021'e kadar kapatılmasında kullanılması halinde, bu kredilerin defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla da düzenlemeden faydalanılabilecek.