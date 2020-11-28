Ekim ayında toplu ulaşımda yüzde 8,3'lük artış

İstanbul'da Ekim ayında toplu taşıma yolculuk sayısında aylık yüzde 8,3, hafta sonu yolculuklarında ise yüzde 22 artış oldu. En fazla otobüs tercih edilirken 28 Ekim'de kullanıma açılan Mecidiyeköy-Mahmutbey M7 Metro Hattında, 28-31 Ekim tarihleri arasında günlük ortalama 17 bin 844 yolcu taşındı. Hafta içi günlük ortalama 479 bin 786 araç yaka geçişi yaptı. Eylül ayıyla aynı sevide kalan trafik yoğunluk indeksi, ortalama 28 olarak ölçüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi, Ekim ayı toplu ulaşım verilerini açıkladı. Buna göre, Toplu taşımada, toplam yolculuk sayısında aylık yüzde 8,3 günlük ortalama yolculuk sayısında yüzde 4,8 artış oldu. Yolcuların, yüzde 48,4'ü lastik tekerlekli toplu taşımayı, yüzde 28,6'sı Metro-Tramvayı, yüzde 12,8'i Metrobüs'ü, yüzde 6,8'i Marmaray'ı ve yüzde 3,4'ü ise denizyolunu tercih etti. Aylık olarak tüm yolcu kategorilerinde yükseliş yaşandı. Vatandaş geçişlerinde yüzde 6,7, öğrenci geçişlerinde yüzde12,1, 60 yaş üstünde yüzde 6 ve engelli vatandaş yolculuklarında yüzde 4,4 oranlarında artış gerçekleşti.

HAFTA SONU YOLCULUK YÜZDE 22 ÇOĞALDI



Hafta sonu yolculuklarında aylık yüzde 22, hafta içi yolculuklarında ise yüzde 4 oranında artış meydana geldi. 28 Ekim'de kullanıma açılan Mecidiyeköy-Mahmutbey M7 Metro Hattında, 28-31 Ekim tarihleri arasında günlük ortalama 17 bin 844 yolcu taşındı. Hafta içi ana arterler üzerindeki 94 kesitten geçen saatlik araç sayısı, Eylül ayında ortalama 2 bin 402 iken, Ekim ayında 2 bin 331 oldu. En yüksek seviye 16 Ekim tarihinde kaydedilirken, saatlik ortalama 2 bin 471 araç olarak gerçekleşti. Hafta içi araç hareketliliğinin en yoğun olduğu zaman aralığı 13.00 ile 15.00 ve en yoğun saat ise 08.00 oldu. Hafta içi ve hafta sonu trafiğin en yoğun saatler 13.00 ve 15.00 olarak ölçüldü.

EN FAZLA YAKA GEÇİŞİ 2 EKİM'DE



Hafta içi yaka geçişi yapan araç sayısı günlük ortalama 479 bin 786 olarak kaydedildi. Yaka geçişinin en yoğun olduğu gün 509 bin 444 araç ile 2 Ekim Cuma oldu. Araçların yüzde 39,2'si 15 Temmuz, yüzde 45,6'sı FSM, yüzde 6,3 YSS ve yüzde 8,9 Avrasya Tünelinden geçiş yaptı. Yaka geçişlerinde en fazla yoğunluk 15.00-17.00, en az yoğunluk ise 03.00-05.00 saatleri arasında görüldü.

TRAFİK YOĞUNLUK İNDEKSİ, 28



Trafik yoğunluğu indeksi, Eylül ayı ile aynı seviyede kalarak, ortalama 28 olarak ölçüldü. En yüksek indeks ortalaması Cuma günlerinde, en düşüğü ise Pazar günlerinde gözlemlendi. Hafta içi trafik yoğunluk indeksi yine Eylül ayı ile aynı seviyede ortalama 30 olarak ölçüldü. Ekim ayı hafta içi saatlik dağılıma bakıldığında zirve yoğunluk saat 18.00'de ortalama 62 olarak ölçüldü. Hafta sonuna bakıldığında ise değer yine Eylül ayı ile aynı seviyede kaldı. En yüksek trafik yoğunluk indeksi 83 ile 9 Eylül Cuma günü saat 18.00'de ölçüldü. Güzergâhlardaki hafta içi günlük ortalama hız, Eylül ayı ile aynı seviyede kalarak 59,5 km/sa olarak ölçüldü. Eylül ayına göre hafta içi hız ortalaması değişmezken, hafta sonu ortalaması ise yüzde 0,9 düşüşle 62,2 km/sa olarak gerçekleşti. Karayolu şebekesinde hafta içi trafikte geçen günlük ortalama süre, Eylül ayına göre sadece yüzde 0,9 oranında düştü. Sabah zirve saatte geçen süre yüzde 3,3 azalırken, akşam zirve saatte ise yüzde 1,9 arttı.

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