Son dakika | Varlık Barışı'nda detaylar belli oldu: Para, altın, döviz...

Son dakika haberi... Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun ile "varlık barışı"na yönelik yeni bir imkanın önü açılmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Tüm vatandaşlarımızı bu imkanı değerlendirmeye, ellerindeki parayı, dövizi, altını ve diğer sermaye araçlarını varlık barışı yoluyla sisteme dahil etmeye çağırıyorum." mesajını vermişti.

Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21'inci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 93'üncü madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.