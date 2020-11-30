3. çeyrek büyüme rakamları ne anlama geliyor? Uzman isimden dikkat çekici değerlendirme...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüme kaydetti. Sabah Gazetesi Yazarı ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem 3. çeyrek büyüme verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "Dünya yüzde 4-5 daralmayı konuşurken Türkiye 2020 yılını pozitif bir büyüme kapatacağına inanıyorum. Bundan sonraki dönemde özellikle istihdam, yatırım ve üretim odaklı politikalarla Türkiye 2021'de de daha iyi bir performans gösterecektir." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞTI"

Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, "Türkiye Mart ayından bu yana virüsün etkilerini azaltmak için aldığı proaktif tedbirlerle birçok alanda olduğu gibi büyüme alanında da dünyadan pozitif ayrıştı. Neye ihtiyaç varsa anında alınan tedbirler ve her kesime sağlanan destekler pandemi döneminde hem üretimin hem tedarikin devamını sağlarken işletmelerin ayakta kalmasını, çalışanların ihtiyaçlarının karşılanmasını ve hane halklarının nakit ihtiyacının giderilmesini sağlamış oldu. İktisadi faaliyet hiç durmazken Haziran ayı ile birlikte toparlanma başladı. Bu toparlanma hemen tüm rakamlara yansırken V tipi değişimi de gözlemiş olduk." dedi.

SON DAKİKA! TÜİK ekonomik büyüme rakamları ne anlama geliyor? Türkiye, üçüncü çeyrekte %6,7 büyüdü | Video

Faruk Erdem, "Büyüme rakamları açısından baktığınızda da ikinci çeyrekte gelen yüzde 9.9 daralma ile pandeminin etkisini en az hasarla atlatan ülkelerin başında olmamız bu dönemde ekonomi yönetiminin aldığı tedbir ve sağladığı desteklerin ne kadar isabetli olduğunu da gösterdi. Türkiye yüzde 9.9 daralırken ABD yüzde 31,4, AB ülkeleri yüzde 13.9 Almanya yüzde 11.2 Fransa yüzde 18.9, İtalya yüzde 17.8 ve İspanya yüzde 21,5 daraldı. Pozitif ayrışma üçüncü çeyrekte gelen yüzde 6.7 oranında büyümeyle de devam etti." diye konuştu.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ AÇISINDAN BÜYÜK BAŞARI"

Erdem, "V tipi toparlanma, konut, otomotiv, beyaz eşya, mobilya gibi sektörlerdeki canlanma, ticari hayattaki hareketlilik, üretim gücünün pandemi dönemi öncesi rakamlara gelmesi bu başarıyı getirdi. Bu dönemde AB yüzde 3.8, Almanya yüzde 4.2, Fransa yüzde 4.3 daraldı. Türkiye pozitif büyürken Avrupa ülkeleri daralmaya devam etti. Bu gösterilen performans Türkiye ekonomisi ve ekonomi yönetimi açısından çok büyük bir başarıyı gösteriyor." sözlerini kullandı

2021 İÇİN GÜÇLÜ SİNYAL

Erdem, "Gelen öncü göstergelere bakıldığında son dönemde virüsten dolayı bazı kısıtlamalar olsa da yılı pozitif bir büyüme ile kapatacağımızın işaretlerini veriyor. Dünya yüzde 4-5 daralmayı konuşurken Türkiye 2020 yılını pozitif bir büyüme kapatacağına inanıyorum. Bundan sonraki dönemde özellikle istihdam, yatırım ve üretim odaklı politikalarla Türkiye 2021'de de daha iyi bir performans gösterecektir." ifadelerini kullandı.