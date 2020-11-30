Kooperatif ürünlerine e-ticaretten talep yağdı

Çiftçiler tarafından organik şekilde üretilen ürünler TMO ve AOÇ kanalıyla e-ticarette yerini alırken, ürünler vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nda kurumunun kesin hesap bütçesi üzerinde konuşan AOÇ Genel Müdürü Yıldırım, "Atatürk Orman Çiftliği ürünlerinin yurt genelinde yaygınlaştırılması hususunda PTT AŞ ile yapılan iş birliğiyle PttAVM.com üzerinden ürünlerimiz satışa sunulmuştur. Böylece AOÇ ürünleri yurt genelinde ulaşılabilir hâle gelmiştir. Süt ve süt ürünlerinin de e-ticaret kanalıyla satışa sunulabilmesi hususunda çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

Kamu iştiraki olan PttAVM.com üzerinden meyve suyu, bal, zeytinyağı, salça, nektarin gibi ürünler satan AOÇ'nin süt ve süt ürünlerini ise günlük olarak vatandaşa ulaştırabilmek için bazı bölgelerde soğuk hava depoları kurmayı planladığı ve böylece, yoğurt, tereyağı, süt, dondurma gibi rağbet gören ürünlerini bu kanalla satacağı öğrenildi.

12 İLDE BAYİLERİ BULUNUYOR

Ürün bilinirliğinin yurt genelinde artırılması amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Yıldırım, "Kurumumuz ürünlerinin tüketicilere daha kolay ulaşabilmesini sağlamak için Ankara'da fabrika satış mağazası sayısını artırmaya yönelik çalışmalarımız başlatılmıştır. Ayrıca, bayi ağının güçlendirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Kurumumuz ürünlerinin pazarlanmasında Ankara, İstanbul, Konya, Antalya, Kocaeli, Eskişehir, İzmir, Denizli, Muğla, Bursa, Kırklareli, Bilecik illerinde bulunan bayilerimizle faaliyetlerimiz sürdürülmektedir" dedi.

BAKLİYAT VE PİRİNCE YOĞUN İLGİ

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal ise PttAVM.com aracılığıyla pirinç, nohut, mercimek, fındık, fındıkyağı, fındık ezmesi, kuru üzüm, kuru incir gibi ürünler sattıklarını kaydederek, pandemi döneminde internetten satışın yoğun ilgi gördüğünü ifade etti. Güldal, "Evden çıkamama gibi hususları da dikkate alarak PttAVM üzerinden özellikle bakliyat ve pirinç satışlarımızı artırdık, büyük rağbet ve talep geldi; bunu da gerçekleştirmiş olduk" dedi.

Türkiye'de bu yıl ekmeklik buğdayda yüzde 6'ya yakın bir üretim artışı olduğunu, makarnalık buğdayda ise yüzde 20'lik bir üretim artışı olduğunu kaydeden Güldal, arpada yüzde 9,2'lik, mısırda ise 8,3'lük bir üretim artışı gördüklerini ifade ederek, fiyat istikrarının da bu çerçevede sağlanacağını belirtti.