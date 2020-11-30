SON DAKİKA... Vergi muafiyeti 1 Ocak'ta başlıyor! Vergi muafiyetinden kimler yararlanacak?

Vergi muafiyetleri yeni yılda yürürlüğe giriyor. Vergi muafiyetinden kimler, nasıl yararlanacak? Borçlara yapılandırma imkanı getiren ve istihdama yeni desteklerin yolunu açan torba yasa ile, kadın girişimcilere destekler de artırılacak. Evde ürettiklerini internetten satanlara vergi muafiyeti sağlanacak.

SON DAKİKA: VERGİ MUAFİYETİ 1 OCAK'TA BAŞLIYOR

Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle ayrı bir işyeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine, alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların bu faaliyetleri muaflık kapsamına alınacak. 1 Ocak 2021'de uygulanmaya başlayacak bu muafiyetten faydalanılabilmesi için vergiden muaf esnaf belgesi alınması, Türkiye'de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması, tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi ve hasılat tutarının 220 bin lirayı aşmaması gerekecek.