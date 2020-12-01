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| fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama: duyurdu...

haberi: Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ () doğal gazda aralık ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri, tüm abone gruplarında sabit tutuldu. BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp için 1251 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1400 lira olarak belirlendi.

AA
Giriş Tarihi: 1.12.2020 09:51 Son Güncelleme: 1.12.2020 09:54 ABONE OL
Son dakika | Doğal gaz fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama: BOTAŞ duyurdu...

Son dakika haberi... Doğal gazda aralık ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri, tüm abone gruplarında sabit tutuldu. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, aralık ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1251 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1400 lira olarak belirlendi.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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Son dakika | Doğal gaz fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama: BOTAŞ duyurdu...
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