Son dakika haberi | Yüz binlerce çalışanı ilgilendiren haber! Kısa çalışma ödeneği başvuru süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanı kararında, 30 Haziran 2020'ye kadar kısa çalışma talebinde bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödemelerinde 4447 sayılı Kanun'un ek 2. maddesinin beşinci fıkrası hükmünün uygulanmış kabul edileceği kaydedildi.