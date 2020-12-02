Son dakika haberleri: Otomobil satışları durmak bilmiyor! Yüzde 34.6 arttı!

SON DAKİKA SATIŞLAR AYLIK DÖNEMDE GEÇEN SENEYE GÖRE YÜZDE 67.3 ORANINDA ARTTI

Otomobil satışları, 2020 yılı on bir aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 67,3 oranında artarak 529 bin 388 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 92,8 artarak 139 bin 107 adede ulaştı.

OTOMOBİL PAZARI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Kasım ayında yüzde 37,8, otomobil pazarı yüzde 34,6 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 52,2 oranında arttı. Aynı ayda otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Kasım ayına göre yüzde 37,8 artarak 80 bin 141 adet oldu.