Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haber: Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Emekli ocak zammı netleşiyor! İşte o oran...

haber: ve ne kadar olacak? netleşiyor! İşte o oran...

maaş zamlarıyla ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca emekli ve memurun beklediği zam oranları enflasyon rakamları açıklandıkça netleşiyor. Türkiye’de emekliler ve memurlar yılda iki kez zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında yapılan zamlar SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Memurlar ve Emekli Sandığı emeklileri ise toplu sözleşmede belirlenen zamları Ocak ve Temmuz aylarında alıyor. için 5 aylık dönemin verisi belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık zamları yüzde 7.02 olurken memur ve memur emeklilerine de 5 aylık enflasyona göre 3.02 puanlık fark eklenmesi kesinleşti.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 3.12.2020 14:24 Son Güncelleme: 3.12.2020 14:35 ABONE OL
Son dakika haber: Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Emekli ocak zammı netleşiyor! İşte o oran...

Emekli ocak zammıyla ilgili önemli veri bugün gelen son dakika bilgileriyle belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon verisi Ocak ayında emeklilere ve memurlara yapılacak zamlarla ilgili önemli bir ipucunu verdi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Kasım'da yüzde 2.3 arttı. Böylece ikinci 6 aylık enflasyonun 5 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz ayından bu yana endeksteki 5 aylık değişim yüzde 7.02 olarak gerçekleşti.

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık zamları yüzde 7.02 olurken memur ve memur emeklilerine de 5 aylık enflasyona göre 3.02 puanlık fark eklenmesi kesinleşti.

Emeklilerin ve memurların zam oranlarını Temmuz 2020 ile Ocak 2021 tarihleri arasındaki 6 aylık enflasyon oranı belirleyecek. 5 aylık oranların üzerine Aralık verisi de eklenecek.

Aralık enflasyonu sıfır bile çıksa emekliler için yüzde 7.02'lik zam elde dururken, memurlar için de enflasyon farkı ödenmesi kesinleşmiş oldu.

Son dakika haberi: Türk-İş'ten asgari ücret zammı açıklaması geldi! Yeni asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haber: Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Emekli ocak zammı netleşiyor! İşte o oran...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA