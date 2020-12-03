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haberi: ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt - faiz oranları tablosu

Kredi çekmek isteyen vatandaşlar bankaların konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Corona virüs salgını sonrası birçok destek ve tedbir paketleri açıklanırken, cumhuriyet tarihinin en düşük faiz oranlı kredi fırsatı da vatandaşlara sunulmuştu. Kamu bankaları (Ziraat, Vakıfbank, Halkbank)'ın devreye aldığı paket sonrası otomobil ve ev satışlarında patlama yaşanmıştı. 2021 yılına yaklaşılması ile birlikte hem yeni ihtiyaçlarını karşılamak hem de konut ve araba gibi hayallerini gerçekleştirmek isteyen kişiler kendileri için en uygun kredi seçeneğini araştırmaya başladı. Biz de haberimizde; Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Halkbank ve diğer bankaların son dakika kredi faiz oranlarını derledik. İşte tablosu!

Giriş Tarihi: 2.12.2020 14:04 Son Güncelleme: 3.12.2020 08:57 ABONE OL
Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları tablosu

Kredi faiz oranlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bankaların müşterilerine sunduğu güncel kredi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar kendileri için en uygun seçeneğe ulaşmak istiyor. İnternet üzerinden 'kredi faiz oranları ne kadar?' 'güncel kredi faiz oranları tablosu' gibi araştırmalarını gerçekleştiren vatandaşlar için kredi faiz oranlarını haberimizde derledik. İşte Ziraat, Halkbank, Akbank, Vakıfbank, Garanti, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika kredi faiz oranları tablosu...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.75
Taşıt kredisi: 1.75
Konut kredisi: 1.7

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.77
Taşıt kredisi: 1.77
Konut kredisi: 1.52

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

Taşıt kredisi: 1.75
Konut kredisi: (Sarıpanjur) 1.49
Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.89
İhtiyaç kredisi: 1.81
Taşıt kredisi: 1.45
Konut kredisi: 1.25

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

Dijital ihtiyaç kredisi: 1.49
Konut kredisi: 1.49
Taşıt kredisi: 1.64

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.40
Taşıt kredisi: 1.50
Ev kredisi: 1.35

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.25
Taşıt kredisi: 1.35
Konut kredisi: 1.37

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.35
Konut kredisi: 1.69
Taşıt kredisi: 1.61

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi: 1.58
Taşıt kredisi: 1.56

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Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları tablosu
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