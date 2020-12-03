Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları tablosu

Kredi faiz oranlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bankaların müşterilerine sunduğu güncel kredi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar kendileri için en uygun seçeneğe ulaşmak istiyor. İnternet üzerinden 'kredi faiz oranları ne kadar?' 'güncel kredi faiz oranları tablosu' gibi araştırmalarını gerçekleştiren vatandaşlar için kredi faiz oranlarını haberimizde derledik. İşte Ziraat, Halkbank, Akbank, Vakıfbank, Garanti, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika kredi faiz oranları tablosu...
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:
Tüketici kredisi: 1.75
Taşıt kredisi: 1.75
Konut kredisi: 1.7
HALKBANK FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.77
Taşıt kredisi: 1.77
Konut kredisi: 1.52
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:
Taşıt kredisi: 1.75
Konut kredisi: (Sarıpanjur) 1.49
Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99
AKBANK FAİZ ORANLARI:
Direkt kredi: 1.89
İhtiyaç kredisi: 1.81
Taşıt kredisi: 1.45
Konut kredisi: 1.25
GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:
Dijital ihtiyaç kredisi: 1.49
Konut kredisi: 1.49
Taşıt kredisi: 1.64
İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.40
Taşıt kredisi: 1.50
Ev kredisi: 1.35