Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları tablosu

Kredi faiz oranlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bankaların müşterilerine sunduğu güncel kredi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar kendileri için en uygun seçeneğe ulaşmak istiyor. İnternet üzerinden 'kredi faiz oranları ne kadar?' 'güncel kredi faiz oranları tablosu' gibi araştırmalarını gerçekleştiren vatandaşlar için kredi faiz oranlarını haberimizde derledik. İşte Ziraat, Halkbank, Akbank, Vakıfbank, Garanti, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika kredi faiz oranları tablosu...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.75

Taşıt kredisi: 1.75

Konut kredisi: 1.7