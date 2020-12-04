Benzinli ve dizel araçlar yasaklanıyor! İngiltere'nin ardından Japonya'da harekete geçti

Johnson, İngiliz hükümetinin elektrikli araçlar için 2.8 milyar sterlinden fazla yatırım yapacağını belirtti. Bu yatırımlar sayesinde ise 2030 yılında dizel ve benzinli motorlu araçların satışlarına ihtiyaç duyulmayacağını ifade etti. İngiltere'nin ardından bir yasak haberi Japonya için geldi.