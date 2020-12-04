Son dakika haberi: Memur ve emekli maaş zammı netleşiyor! Emekli ocak zammı ne kadar olacak? İşte konuşulan oranlar

Emekli ocak zammıyla ilgili önemli veri bugün gelen son dakika bilgileriyle belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon verisi Ocak ayında emeklilere ve memurlara yapılacak zamlarla ilgili önemli bir ipucunu verdi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Kasım'da yüzde 2.3 arttı. Böylece ikinci 6 aylık enflasyonun 5 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz ayından bu yana endeksteki 5 aylık değişim yüzde 7.02 olarak gerçekleşti.