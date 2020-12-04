Son dakika haberi: Emeklinin 5 aylık zammı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur ocak maaş zamları...

NASIL HESAPLANIYOR

Emekleler ve memurlar iççin iki ayrı hesaplama yapılıyor. Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Ocak'ta yüzde 3 zam ve bu yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark alacak.