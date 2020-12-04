Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni İstanbul'dan uğurlandı

Türkiye'den Çin'e ihraç ürün taşıyan ve 8 bin 693 kilometre yol kat edecek olan ilk ihracat treni İstanbul'dan Bakan Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle uğurlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Bugün hep birlikte Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat trenimizi uğurluyoruz. Çerkezköy istasyonundan hareket eden bu ilk trenimizdeki 42 konteynerin içerisinde Çin'e beyaz eşya taşıması yapacağız. Toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat edecek. 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülkeden geçerek 12 günde yükünü Çin'e ulaştıracak. Trenimizin yola çıktığı Çerkezköy'den çaldığı ilk düdük, ülkemiz adına yeni bir dönemin habercisidir"

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Marmaray'ın Kazlıçeşme istasyonunda gerçekleşen uğurlama töreninde konuşan Karaismailoğlu, 18 yıldır ilmek ilmek işledikleri ulaştırma altyapısıyla, reformlarla, dev projelerle güçlü yarınlara emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olma hedefine bugün biraz daha yaklaştığını dile getiren Karaismailoğlu, hem çağdaş ulaştırma sistemiyle hem ekonomisiyle hem de kültürel sürekliliğiyle Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun merkezinde küresel bir aktör olan Türkiye lojistik bir süper güç olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini anlattı.