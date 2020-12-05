Gün geçtikçe artacaklar! Teknoloji devrimi araçlar kullanıma sunuldu...





"GÜVENLİK SÜRÜCÜSÜNÜ KALDIRACAK NOKTAYA ULAŞTIK"



Şirketin CEO'su Jianxiong Xiao, medyaya yaptığı açıklamada, "Uzun yıllar bu kadar sıkı çalıştıktan sonra, nihayet teknolojinin yeterince olgun olduğu, kendimizden emin hissettiğimiz, güvenlik sürücüsünü gerçekten ortadan kaldıracak noktaya ulaştık. Verileri elde etmek için Çin'de her gün yolda olan 100'den fazla aracımız var, yapay zeka yazılımı artık daha iyi" dedi.

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